Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

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