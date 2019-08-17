Общество

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметокРИА Новости 12:30

Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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Последствия залпового ливня в Сочи

RT на русском14:12

Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок после ливня

ТАСС09:58

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметок

РИА Новости12:30

В сети появилось видео подтопленной территории вокруг мэрии Сочи

Кубань 2412:05

В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок, а некоторые дороги подтопило

Юга.ру10:37

В Сочи после ливней реки поднялись до опасных отметок

Интерфакс10:02

Из-за ливня уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок

Кубанские новости10:06
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Россия продолжает планомерно снижать свои вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
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Общество

На Сочи обрушился сильный ливень

Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес

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В ДТП с пассажирским автобусом в Тульской области погиб один человек

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Умер создатель мультяшного кролика Роджера

Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
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Серия одиночных пикетов проходила 17 августа в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
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Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть

Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
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Общество

Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения

Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
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В Сети появился трейлер фильма «Т-34» для японского проката

На YouTube появился трейлер российского фильма "Т-34", сделанный специально для японского проката.
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
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Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
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