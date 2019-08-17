Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметокРИА Новости 12:30
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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Футбол
Андре Шюррле: «Хочу забить Акинфееву в красно-белой форме»
Обновлено в 14:42
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Политика
Главу Еврокомиссии госпитализировали для срочной операции
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер прервал отпуск в Австрии и был спешно госпитализирован в Люксембурге для проведения операции по удалению желчного пузыря.
Обновлено в 11:26
Наука
Медики дали 22 совета по продлению жизни
Медики назвали 22 совета, помогающие продлить жизнь.
Обновлено в 09:25
Здоровье
В Казахстане женщина родила двоих детей с разницей в два месяца
29-летняя Лилия Коновалова родила двоих детей с разницей в два месяца.
Обновлено в 12:15
Футбол
Дзюба назвал позором судейство в матче с «Ахматом»
Обновлено в 14:58
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес
На могиле Веры Глаголевой установили памятник
Семью покойной часто упрекали в том, что на ее могиле до сих пор не появился памятник, хотя по традиции его устанавливают через год после смерти.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Американский беспилотник заметили у берегов Крыма
Около 17 часов по московскому времени беспилотник заметили у черноморского побережья: Global Hawk облетел Крым и направился в сторону Краснодара.
Обновлено в 14:05
Финансы
Почему Россия сокращает вложения в госдолг США
Россия продолжает планомерно снижать свои вложения в американские облигации. Об этом свидетельствуют данные Министерства финансов США.
Обновлено вчера в 10:48
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Кино
Умер создатель мультяшного кролика Роджера
Уильямс получил широкую известность после того, как стал режиссёром-мультипликатором фильмов "Кто подставил кролика Роджера" и "Розовая пантера".
Обновлено в 11:30
Происшествия
В Санкт-Петербурге на одиночных пикетах задержаны десять человек
Серия одиночных пикетов проходила 17 августа в Санкт-Петербурге на Невском проспекте. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 09:43
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено вчера в 02:33
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала провокационный снимок
На днях Ксюша, зная, что публика едва ли не под микроскопом изучает каждый ее кадр, опубликовала провокационный снимок: светская львица сидит в тени паруса, ухватившись за сетчатое ограждение.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Т-34» для японского проката
На YouTube появился трейлер российского фильма "Т-34", сделанный специально для японского проката.
Обновлено в 14:41
Политика
Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено 15 августа в 12:20
Футбол
«Манчестер Сити» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Транспорт
Движение на участке Транскавказской магистрали перекрыли из-за селя
Движение на Транскавказской магистрали, соединяющей Россию и Южную Осетию, уже закрывали из-за схода селя в июне текущего года.
Обновлено в 13:33
Футбол
Без Дриусси и Малкома «Зенит» потерял очки
В основном составе «Зенита», как и говорил перед матчем Сергей Семак, не оказалось Себастьяна Дриусси, а также Малкома, чья травма оказалась весьма серьёзной.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены
Известный телеведущий дончанин Дмитрий Дибров забыл в аэропорту Барселоны чемодан с вещами жены. Об инциденте рассказала Полина Диброва.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Двух военных осудили за случайный пуск ракеты в Крыму
Обновлено в 15:05
Футбол
Скауты ЦСКА просматривают защитника «Тамбова»
Скауты ЦСКА присутствуют на матче "Тамбов" - "Краснодар" в Саранске.
Обновлено в 11:01