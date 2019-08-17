Общество
Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметокРИА Новости 12:30
Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
Происшествия
Сотрудники Росгвардии оказали помощь иностранцу в центре Москвы
Сотрудники Росгвардии оказали первую помощь иностранному туристу, который упал и ударился головой на площади Революции в центре Москвы.
Обновлено в 12:10
Общество
В Катаре начали красить дороги в голубой цвет для борьбы с жарой
Дороги в Дохе стали красить в голубой цвет, чтобы охладить их, передает в субботу, 17 августа, «РИА Новости» со ссылкой на местное издание Ar Raya.
Обновлено в 08:35
Общество
Минздрав предложил штрафовать за перекуры на работе
Министерство здравоохранения рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья» (*pdf).
Обновлено в 11:08
Баскетбол
Сборная России уступила Литве с разницей в 16 очков
На товарищеском турнире в финском Эспоо сборная России проиграла команде Литвы. Встреча завершилась со счетом 72:88.
Обновлено в 14:05
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено вчера в 11:36
Авто
Drako GTE представила электрический седан
Максимальная скорость GTE составляет 332 км/ч. Из особенностей следует отметить подвеску Öhlins и карбоново-керамические тормоза Brembo.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Футбол
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась ничьей
Обновлено в 14:52
Политика
Несколько одиночных пикетов проходят в центре Москвы
В 14.00 одиночные пикеты начались в трёх местах в центре Москвы: у памятников Владимиру Шухову на Сретенском бульваре, Владимиру Высоцкому на Страстном бульваре и Надежде Крупской на площади Сретенских ворот.
Обновлено в 07:53
Общество
Россияне считают зарплату в 66 тысяч рублей справедливой
Медианное значение оценки справедливой зарплаты составляет около 50 тысяч рублей.
Обновлено 15 августа в 05:23
Происшествия
Второго пилота аварийно севшего Airbus A321 выписали из больницы
Второй пилот аэробуса A321 "Уральских авиалиний", который совершил аварийную посадку на поле в Подмосковье, Георгий Мурзин выписан из больницы и проходит лечение амбулаторно, сообщил в субботу ТАСС гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
Обновлено в 07:56
Политика
Завершились пятые Армейские международные игры
Обновлено в 03:40
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Футбол
Григорян: «Сильное оружие „Тамбова“ превратилось в гол в свои ворота»
Другое дело, что стандарты, которые являются нашим сильным оружием, мы сами превратили в гол в свои ворота.
Обновлено в 11:48
Наука
Найден микроб, способный объяснить происхождение жизни
Биологи рассказали, что им удалось поймать и вырастить неуловимый вид бактерий, который может объяснить происхождение жизни.
Обновлено в 12:15
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Гаджеты
Глава NVIDIA назвал покупку бюджетных видеокарт «безумием»
NVIDIA за последний год потеряла около половины прибыли. Со слов главы компании Дженсена Хуанга, покупать бюджетную видеокарту – безумие.
Обновлено в 11:36
Футбол
Алаба намекнул на уход из «Баварии» в 2020 году
Защитник «Баварии» Давид Алаба не исключил вероятность смены клуба в 2020 году.
Обновлено в 16:47
Наука
Медики дали 22 совета по продлению жизни
Медики назвали 22 совета, помогающие продлить жизнь.
Обновлено в 09:25
Футбол
Агуэро устроил перепалку с Гвардиолой после своей замены
В центральном матче второго тура английской Премьер-лиги между "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" произошёл небольшой конфликт.
Обновлено в 14:16
Происшествия
Водитель привязал собаку к движущейся машине в Москве
Обновлено в 15:28
Общество
На Сочи обрушился сильный ливень
Ливень, прошедший утром в субботу в Сочи, не нарушил жизнеобеспечение города и не вызвал происшествий, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 04:56
Наука
7 «грязных» стран мира, посещение которых не самым лучшим образом скажется на вашем самочувствии
Основной проблемой является загрязнение атмосферного воздуха, что, в свою очередь, весьма негативно сказывается на состоянии здоровья местных жителей.
Обновлено 15 августа в 17:00
Футбол
«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Туном»
Пресс-служба «Спартака» показала видео, посвященное ответному матчу третьего квалификационного раунда Лиги Европы против швейцарского «Туна».
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Елизавета II запретила Меган Маркл джинсы
Королева Великобритании Елизавета II запретила супруге своего внука принца Гарри Меган Маркл носить рваную и потертую одежду, передает The Sun со ссылкой на источник в Букингемском дворце.
Обновлено в 16:58
Армия и оружие
Боевики «Айдара» отравились грибами в Донбассе
Обновлено в 14:33