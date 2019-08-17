Общество

Уровень воды в четырех реках в Сочи поднялся до опасных отметокРИА Новости 12:30

Спасатели откачивают воду с затопленных после ливня улиц в Сочи, опасно поднялась вода в четырех реках, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В субботу с утра в центре Сочи пошел залповый ливень, который продолжился в Адлерском районе.
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Последствия залпового ливня в Сочи

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Интерфакс10:02

Уровень воды в четырех реках Сочи поднялся до опасных отметок после ливня

ТАСС09:58
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 17:13, Ашберн
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