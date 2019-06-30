Происшествия
Уровень воды в Тулуне медленно снижаетсяВести.Ru 16:16
В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра. По состоянию на 19:00 по московскому времени он составлял 13,48 метра при критическом уровне в 7 метров.
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