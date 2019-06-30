Происшествия

Уровень воды в Тулуне медленно снижаетсяВести.Ru 16:16

В Иркутской области уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун понизился на 10 сантиметров — до 13,38 метра. По состоянию на 19:00 по московскому времени он составлял 13,48 метра при критическом уровне в 7 метров.
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Уровень воды в иркутском городе Тулун снизился до 13,4 м

Известия17:04

Уровень воды в городе Тулуне Иркутской области начинает снижаться

Life.ru16:50

Уровень воды в Тулуне медленно снижается

Вести.Ru16:16

Железнодорожное сообщение с пострадавшим от паводка Тулуном налажено - министр транспорта Дитрих

Интерфакс - Россия16:32

Уровень воды в иркутском городе Тулун снизился до 13,4 м

ТАСС16:03
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Московский бар «Молодость» обвинили в поощрении домогательств

В ночь с 28 на 29 июня в московском баре «Молодость» произошел инцидент – посетитель стал грубо домогаться до девушки по имени Айжан – потрогал за грудь, после просьбы так не делать – переключился на ягодицы.
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Sun: жена правителя Дубая сбежала, прихватив миллионы

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Суд США заблокировал выделение средств на стену на границе с Мексикой

Федеральный суд заблокировал выделение средств минобороны на строительство стены на границе США с Мексикой, президент Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.
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Инфракрасные камеры помогут суднам не столкнуться с косатками

Учитывая разницу температуры косаток, которая заведомо отмечена в устройстве, ученые смогут без труда отследить передвижение морских млекопитающих, а вместе с тем и предотвратить столкновение с судами.
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Дальнобойщиков начнут лишать прав и автомобиля за перевес

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Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом

Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия

В Подмосковье три человека погибли в ДТП

Как сообщает агентство "Москва", ДТП произошло на 77 километре трассы Кашира - Серебряные пруды - Кимовск - Узловая.
Обновлено в 16:22
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Погода в Москве установила температурный рекорд

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65-летняя Любовь Успенская заявила о желании родить ребенка

Известная исполнительница русского шансона 65-летняя певица Любовь Успенская шокировала подписчиков своего блога в Instagram заявлением о желании продолжать рожать детей.
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Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом

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Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

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Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе, есть пострадавшие

Во Франции автомобиль протаранил террасу кафе. Инцидент произошёл в коммуне Мирабо в департаменте Воклюз, сообщает La Provence.
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Общество

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Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
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Футбол

«Зенит» в контрольном матче разгромил «Гонвед»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» одержал грандиозную победу над венгерским «Гонведом». Товарищеский матч прошел на сборе в Австрии.
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Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг

Выдающаяся советская и российская актриса Элина Быстрицкая на момент смерти весила всего 38 кг.
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Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

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Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
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Министерство юстиции США запросило документы, касающиеся процедуры сборки самолета Boeing-787 Dreamliner, сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на источники в отрасли.
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Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
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Футболисты московского "Динамо" обыграли кипрский "Аполлон" в контрольном матче на учебно-тренировочном сборе в Австрии.
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ЛНР: силовики ВСУ в гражданской одежде минируют территории

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ТАСС: «Победа» может не получить партию Boeing из-за проблемы с визами

Поставки самолетов Boeing лоукостеру «Победа» оказались под вопросом, потому что производитель отказался помогать с получением виз специалистам компании, рассказал ТАСС источник в «Победе».
Обновлено в 10:20
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Город в Иркутской области России, административный центр Тулунского района. Вместе с прилегающими территориями образует муниципальное образование город Тулун со статусом городского округа.
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российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
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