Общество

Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метровПолитическая Экспертиза вчера в 21:47

Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте администрации города. На территории Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации вследствие паводка.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Уровень воды в Тулуне понизился до 13 метров

Телеканал 360°вчера в 21:05

Уровень воды в реке Ия в Тулуне упал на метр за ночь – до 13 метров

ИрСитивчера в 19:52

Более тысячи домов затопило в Иркутской области, уровень воды вырос еще на 40 см

Народные новости28 июня в 20:01

Тулун в воде. Фоторепортаж

Иркутск Сегоднявчера в 09:00

Власти Иркутской области сообщили о снижении уровня воды в городе Тулун почти до 13 м

ТАССвчера в 18:44

Наводнение в Иркутской области: уровень воды в реке Ия спал до 1289 см

КП - Иркутсквчера в 22:22

Уровень воды в иркутском городе Тулуне достиг почти 12 метров

Ридус28 июня в 14:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:09, Вашингтон
Хоккей

Менеджер «Питтсбурга» прокомментировал уход Кессела

Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Росрыболовство пойдет на компромисс

На Дальнем Востоке предлагается построить лишь половину краболовов Росрыболовство обдумывает возможность «пойти на компромисс» и закрепить в рамках крабовых аукционов, которые будут разыграны для Дальнего Востока, обязательства по строительству в регионе половины из общего объема заказов по краболовам.
Обновлено 28 июня в 08:31
Политика

Названы последствия ассоциации с ЕС для Украины

Соглашение об ассоциации с ЕС только навредило Украине, потому что европейские страны думают лишь о своей выгоде и пользуются Киевом, заявил 28 июня депутат Верховной рады Михаил Поплавский.
Обновлено вчера в 20:39
Армия и оружие

Тихоокеанскому флоту передали модернизированный атомный крейсер «Омск»

Тихоокеанский флот получил модернизированный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".
Обновлено вчера в 23:47
Политика

Саакашвили и Ляшко устроили перепалку в прямом эфире

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроил перепалку с депутатом Верховной рады Олегом Ляшко в прямом эфире телеканала «НАШ».
Обновлено вчера в 22:41
Общество

В Роструде пояснили, как правильно уходить в отпуск

Работодатель не имеет права самостоятельно решать вопрос о разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части, так же, как не может сам определить продолжительность этих частей.
Обновлено вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Климова ушла в отрыв после развода

Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие

Эсминец ВМС США вошел в Черное море

Эсминец американских Военно-морских сил (ВМС) класса «Арли Берк» USS Carney (DDG 64) вошел в Черное море.
Обновлено вчера в 22:25
Здоровье

Названы основные причины отказаться от энергетических напитков

Специалисты назвали причины, на основании которых следует полностью отказаться от употребления энергетических напитков.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
Обновлено 28 июня в 09:49
Общество

Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3 511 рублей в месяц за одного жильца.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Миллер рассказал о судьбе транзита газа через Украину с 1 января

Миллер отметил, что «Газпром» готов продлить договор о транзите, который заканчивается в начале следующего года.
Обновлено 28 июня в 08:06
Единоборства

Нганну победил дос Сантоса техническим нокаутом за минуту

Победу техническим нокаутом одержал французский спортсмен. Бой продлился чуть больше минуты.
Обновлено вчера в 23:55
Футбол

«Зенит» обыграл «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Капитанскую повязку надел Бранислав Иванович.
Обновлено вчера в 12:34
Игры

В Steam обнаружили фальшивый Cyberpunk

В Steam появилась игра под названием Cyberpunk 2069.
Обновлено вчера в 09:04
Игры

Игроки смогли выйти за пределы карты Red Dead Online и нашли там красочную пустыню

Обновлено 27 июня в 13:42
Политика

В центре Тбилиси митингующие начали массовое шествие

Обновлено вчера в 11:37
Культура

Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки

Обновлено 28 июня в 15:21
Политика

Трамп подтвердил, что встретится с Ким Чен Ыном на границе двух Корей

Президент США Дональд Трамп в воскресенье подтвердил, что встретится с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время посещения демилитаризованной зоны, разделяющей Южную Корею и КНДР.
Обновлено в 00:19
Общество

В Китае построили крупнейший в мире аэропорт

В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта «Дасин». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на властей города.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

МЧС доставит 30 тонн гуманитарной помощи в Иркутскую область

Обновлено вчера в 16:48
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

Обновлено вчера в 17:42
Общество

Названа самая сексуально привлекательная нация в мире

Портал для путешественников Big Seven Travel опубликовал рейтинг самых сексуально привлекательных наций по мнению туристов.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия

В Красноярском крае ликвидировали пожар в торговом центре

По данным ведомства, в 18.36 по местному времени 29 июня загорелся торговый комплекс "Планета", в тушении пожара участвовало 56 человек, 15 единиц техники.
Обновлено в 00:28
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

В Сирии обнаружили тайник со старинными артефактами

Бронзовая статуя льва, фрагменты мозаики, старинные печати и монеты обнаружены сирийскими военными в ходе зачистки одного из кварталов города Растан на севере провинции Хомс.
Обновлено вчера в 11:58
Происшествия

На сутки застрявшую в лифте женщину спасло вино

Сообщается, что итальянка застряла в лифте с ящиком вина и другими вещами, которые она намеревалась спустить в подвал.
Обновлено вчера в 20:09
Авто

УАЗ показал забытую версию популярной «буханки»

Ульяновский автозавод вспомнил в своих социальных сетях об одной из самых интересных версий легендарной «Буханки» – микроавтобусе «Десна», выпущенном Черниговским заводом спецавтотранспорта в 70-х годах прошлого века.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Владимир Путин ответил Элтону Джону на слова о России

В России отношение к ЛГБТ-сообществу ровное и спокойное, британский певец Элтон Джон заблуждается, обвиняя страну в двуличии, заявил глава государства Владимир Путин.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,7

Обновлено вчера в 21:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное