Общество
Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метровПолитическая Экспертиза 21:47
Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте администрации города. На территории Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации вследствие паводка.
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