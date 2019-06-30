Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метровПолитическая Экспертиза вчера в 21:47

с чего всё началось

Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте администрации города. На территории Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации вследствие паводка.

Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метров

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