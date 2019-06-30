Общество
Уровень воды в Тулуне Иркутской области понизился почти до 13 метровПолитическая Экспертиза вчера в 21:47
Уровень воды в реке Ия понизился за два часа на 21 сантиметр и достиг 13,06 метра в городе Тулуне Иркутской области. Об этом сообщается на сайте администрации города. На территории Иркутской области введен режим чрезвычайной ситуации вследствие паводка.
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Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.Коммерсантъвчера в 19:58
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В Китае завершилось строительство крупнейшего в мире международного аэропорта "Дасин".
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