Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru вчера в 07:55

Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области перекрыли из-за паводка сразу в трех направлениях: на Иркутск, Братск и Тайшет. Причина перекрытия связана с угрозой выхода воды из реки Ия на проезжую часть. Весь личный состав ГИБДД работает на улицах Тулуна.
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Жители Тулуна – о том, что происходит в затопленных территориях 29 июня. Фото с места

Иркутск Сегодня05:10

Уровень воды в реке в иркутском Тулуне снизился на 6 см за два часа

ТАСС06:50

МЧС: причиной наводнения стали дожди и возможное таяние ледников в Саянах

Твой Иркутсквчера в 23:53

Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров

IrkutskMediaвчера в 23:30

Более 500 человек эвакуировали за ночь в Тулуне

ИрСитивчера в 23:58

В затопленном Тулуне эвакуировали более 500 человек

ИА Альтаир00:44

МЧС: в Тулуне подтоплено более 800 домов

Телеинформвчера в 10:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 08:13, Вашингтон
Экономика

Власти возьмут под контроль расходы россиян

Как сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина, Минэк рассматривает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц.
Обновлено 27 июня в 11:52
Автоспорт

Леклер показал лучший результат на второй тренировке Гран-при Франции

Автогонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время на второй тренировке Гран-при «Формулы-1», проходящей во Франции.
Обновлено вчера в 11:04
Шоу-бизнес

Серябкина заявила, что у нее роман с Темниковой, а не Фадеевым

Бывшая солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина призналась в романе с коллегой Еленой Темниковой, пишет журнал Star Hit.
Обновлено в 07:20
Политика

Путин заявил о ежедневном вмешательстве западных партнеров в дела РФ

Российский лидер добавил, что Москва не шумит и не истерит по поводу того, что западные партнеры постоянно вмешиваются в дела России.
Обновлено в 04:43
Спорт

Олаф Ланге: «Россия может обыграть Белоруссию»

Главный тренер женской сборной России Олаф Ланге уверен, что россиянки способны обыграть Белоруссию в заключительном матче группового турнира чемпионата Европы и выйти в плей-офф.
Обновлено вчера в 20:27
Политика

СБУ задержала за «дезертирство» освобождённого из плена в ЛДНР украинца

Сотрудники Службы безопасности Украины ворвались в дом и задержали одного из четверых украинских военнопленных, освобождённых вчера руководством ЛДНР .
Обновлено в 07:37
Футбол

«Кайрат»: заинтересованы в участии в РПЛ, но есть вопросы

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев прокомментировал слова президента ЦСКА Евгения Гинера, который предложил расширить Российскую Премьер-Лигу до 18 команд путём возможного приглашения в неё клубов из соседних стран.
Обновлено в 06:54
Политика

Путину докладывают о ситуации в Иркутской области

Президент России Владимир Путин получает доклады об обстановке в Иркутской области, где введён режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления территории.
Обновлено в 07:39
Футбол

Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины

Обновлено в 01:56
Культура

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT

Британский музыкант Элтон Джон написал в Instagram, что не согласен с мнением президента Владимира Путина о том, что политика, которая признает мультикультурализм и сексуальное разнообразие, устарела.
Обновлено вчера в 16:53
Экономика

Российско-японский инвестфонд войдет в проект создания химзавода в Волгограде

Российско-японский инвестиционный фонд войдет в проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и инфраструктурной корпорации АЕОН по строительству завода по производству метанола и организации химического кластера в Волгограде, сообщается в субботу в пресс-релизе РФПИ.
Обновлено в 06:54
Авто

Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников

Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04
Происшествия

На Улан-Удэ обрушились сильные осадки

Уже несколько дней в Улан-Удэ идут сильные дожди. Во всех районах прошли мощные ливни, в результате которых размыло дороги.
Обновлено в 06:12
Политика

Путин прокомментировал дело против «Рольфа» словами «первый раз слышу»

Президент России Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на полях саммита G20 впервые упомянул об уголовном деле в отношении автодилера «Рольф».
Обновлено в 03:55
Здоровье

Эксперты рассказали, кому не стоит носить линзы

Линзы рекомендуется обрабатывать правильно. В противном случае имеется риск инфицирования глазной поверхности.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес

Рудова, Мот и другие звезды повеселились на вечеринке у Егора Крида

Поздравить именинника пришли: актриса Наталья Рудова, блогер Ульяна Банана, рэпер Мот, певец Эмин Агаларов и популярная исполнительница Клава Кока.
Обновлено в 07:16
Политика

Путин и Абэ обсудили проблему мирного договора

После саммита "двадцатки" президент России Владимир Путин перешел к другой важной части визита - полноценным переговорам с японским премьером Синдзо Абэ.
Обновлено в 07:49
Энергетика

«Нафтогаз» ответил на предложение «Газпрома» по транзиту

28 июня Алексей Миллер заявил, «Газпром» не получала от Украины предложений заключить контракт на своп (обмен) газа вместо транзитного соглашения.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено вчера в 15:12
Происшествия

В Приангарье один человек погиб и 16 пострадали при паводке

Обновлено в 06:45
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с $40 млн

Обновлено в 03:11
Армия и оружие

Подлодка проекта 949А «Омск» передана флоту после модернизации

Атомная подлодка проекта 949А (шифр "Антей") передана в субботу Тихоокеанскому флоту (ТОФ) после модернизации.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Одной из первых постановку оценила Ксения Собчак. Виторган же признается, что не испытал никаких эмоций, когда она появилась.
Обновлено в 00:00
Политика

В Кремле раскрыли детали по поставкам Турции С-400

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий этой стране.
Обновлено в 07:54
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Отмечается, что до 29 июня ожидается усиление северного ветра порывами 14-19 м / с. МЧС предупредила москвичей не ставить машины на парковочные участки возле деревьев и у слабо укрепленных конструкций.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес

Исхудавший Игорь Крутой сделал «блатную» татуировку

Композитор предстал перед поклонниками в «блатном» образе с татуировкой на руке.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие

Минобороны России получит на вооружение новейший миномет «Дрок»

Обновлено в 03:10
Политика

Кадыров поддержал слова Путина о предателях

Обновлено вчера в 20:40
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