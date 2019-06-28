Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводкаBFM.ru вчера в 07:55
Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области перекрыли из-за паводка сразу в трех направлениях: на Иркутск, Братск и Тайшет. Причина перекрытия связана с угрозой выхода воды из реки Ия на проезжую часть. Весь личный состав ГИБДД работает на улицах Тулуна.
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Уровень воды в реке Ие в Тулуне в Иркутской области поднялся до 13-ти метров
IrkutskMediaвчера в 23:30
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