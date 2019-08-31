Общество

РИА НовостиРИА НовостиУровень воды в Амуре превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщило краевое правительство. Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
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Уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку

Московский Комсомолец12:37

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Хабаровский край сегоднявчера в 22:45

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см

RT на русском11:38

Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

ТАСС11:04

Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

РИА Новости12:15

Амур у Комсомольска превысил отметку в семь метров

EastRussia29 августа в 23:54

Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров

КП - Хабаровск29 августа в 20:26
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В Подмосковье вертолет упал в реку

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Французский пилот команды BWT Arden Антуан Юбер скончался на 23-м году жизни в результате аварии во время гонки девятого этапа серии "Формула-2" в Бельгии.
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

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В Петербурге автомобиль сбил женщину

"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
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Полицейские в Гонконге применили водометы для разгона протестующих

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Эрдоган: Турция не планирует отказываться от членства в НАТО

Турция не намерена отказываться ни «от членства в НАТО, ни от своих союзников», сказал глава государства.
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Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
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На выставке светотехники ISAL 2019, которая пройдет с 23 по 25 сентября, немецкий автопроизводитель покажет новые фонари, созданные на OLED элементах.
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В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко

Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.
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В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

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В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал домашнюю победу над «Брайтон энд Хоув Альбион» — 4:0. Хозяева открыли счет в матче уже на 2-й минуте.
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На Ставрополье Ольга Тимофеева встретилась с будущими врачами

Две тысячи врачей не хватает на Ставрополье. Детская городская больница Невинномысска наполовину укомплектована врачами.
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Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
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Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Продавшая Владимиру Путину мороженое на Международном авиационно-космическом салоне девушка Екатерина Сафронова рассказала о встрече с президентом и объяснила, почему Путин подошел к ней второй раз.
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Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
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Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
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