Общество
ТАССУровень воды в Амуре превысил опасную отметку
Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.
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Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров
КП - Хабаровск29 августа в 20:26
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Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Политика
Зеленский рассказал о запланированной встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его третья по счету беседа с Владимиром Путиным состоится уже при личной встрече.
БИЗНЕС Online 15:00
Футбол
«Ахмат» спасся от поражения в матче с «Тамбовом»
LiveSport.ru 14:15
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«Хетафе» сыграл вничью с «Алавесом» в чемпионате Испании
"Хетафе" на своем поле сыграл вничью с "Алавесом" в матче третьего тура чемпионата Испании по футболу.
РИА Новости 15:13
Политика
Зеленского пригласят в Москву на 75-летие Победы
РИА Новости вчера в 10:54
Происшествия
В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском
Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Политика
Зеленский анонсировал «громкую историю» с финансированием партии Медведчука
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал "громкую историю" с финансированием партии "Оппозиционной платформы – За жизнь", главой политсовета которого является Виктор Медведчук.
РИА Новости 16:52
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги
В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.
Российская газета 12:06
Общество
В центре Москвы прошла несанкционированная акция протеста
В субботу, 31 августа, в центре Москвы состоялась несанкционированная акция протеста.
RT на русском 15:17
Политика
Польша сможет поставлять Украине 6 млрд кубов газа в год
Польша сможет поставлять Украине 6 миллиардов кубов газа в год, если Украина построит интерконнектор, заявил представитель правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский на пресс-конференции в субботу в Варшаве.
ПРАЙМ 10:21
Армия и оружие
США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба
Ранее телеканал Al-Mayadeen сообщил, что авиация западной коалиции во главе с США нанесла в субботу ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях Идлиба.
ТАСС 13:43
Политика
Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России
RT на русском 07:41
Происшествия
Вторая гонка «Формулы-2» в Бельгии отменена в память о Юбере
Организаторы «Формулы-2» отменили вторую гонку, которая должна была пройти в рамках этапа в Бельгии, в связи с гибелью французского пилота Антуана Юбера.
RT на русском 15:38
Авто
Sion EV от Sono Motors получила приборную панель, заполненную мхом
Что действительно выделяет кабину Sion, так это область, заполненная островным мхом.
ГЛАС.RU 12:37
Наука
Физики через математическую модель описали ужарку стейка
Evo-rus.com 09:28
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле ВСУ посёлка в Донбассе
RT на русском 29 августа в 16:22
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ 13:17
Гаджеты
Apple выпустит специальную метку для поиска вещей
Если кто-то найдёт вещь с Apple Tag, он сможет узнать контактную информацию о владельце метки, а затем связаться с ним по телефону или iMessage.
Ferra 14:01
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
Политика
Путин и Кадыров разошлись во мнениях о самой красивой мечети
РИА Новости 07:31
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости 06:14
Происшествия
Житель Саратова убил своего двухмесячного ребенка
По данным следствия, днем 31 августа 26-летняя мать ребенка ушла в магазин, оставив дома двухлетнего сына и двухмесячную дочь с их 38-летним отцом.
ТАСС 14:36
Общество
МАКС поставил абсолютный рекорд посещаемости
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском в субботу, 31 августа, посетили более 173 тысяч человек.
Вести.Ru 10:46
Здоровье
На Ставрополье Ольга Тимофеева встретилась с будущими врачами
Две тысячи врачей не хватает на Ставрополье. Детская городская больница Невинномысска наполовину укомплектована врачами.
Портал Северного Кавказа 10:20
Политика
Офис Зеленского останется на старом месте
Администрация президента Украины Владимира Зеленского останется на улице Банковой в Киеве, так как более подходящего места найти не удалось, заявил её глава Андрей Богдан.
News.ru 14:51
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Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей
Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
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