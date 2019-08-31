Общество

ТАССТАССУровень воды в Амуре превысил опасную отметку

Уровень воды в реке Амур за сутки поднялся еще на 19 см - до 727 см, что превышает опасную для Комсомольска-на-Амуре отметку, сообщила городская администрация.
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Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

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