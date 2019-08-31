Общество
РИА НовостиУровень воды в Амуре превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщило краевое правительство. Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
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Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров
КП - Хабаровск29 августа в 20:26
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Гаджеты
AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel
Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews 04:45
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Происшествия
В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь
Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.
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Транспорт
В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
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Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления
Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.
VSE42 Новости вчера в 22:19
Общество
В России вступил в силу закон о борьбе с перекупщиками билетов
Установлен минимальный срок для возврата билета: 72 часа до начала мероприятия.
RT на русском 17:36
Единоборства
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Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.
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Устройство, имитирующее биологическую память, создали в МФТИ
МедиаПоток 29 августа в 03:40
Происшествия
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти
Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.
РИА Новости 19:42
Политика
США, Украина и Польша подписали газовое соглашение
В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Происшествия
Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность
В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.
RT на русском 19:30
Кино
Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Газета.Ru 10:55
Происшествия
В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка
Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК России по региону.
РИА Новости 08:06
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Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына с днем рождения
Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Актер Дмитрий Нагиев очень трогательно поздравил своего сына с днем рождения в своем Instagram.
Piter.tv 11:07
Происшествия
Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд
В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тысяч единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.
РБК 18:58
Здоровье
Из первых уст: когда скорая помощь начнёт работать по новым правилам
В Кузбассе хотят полностью реформировать систему работы скорой помощи. Врачи должны быстрее доезжать до пациента.
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Здоровье
Американка едва не умерла из-за вейпа. Ароматный пар оказался опаснее, чем мы думали
Оказалось, что плохое состояние Мэдди напрямую связано с ее пристрастием к вейпу.
Телеканал 360° 19:00
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Названы самые популярные кроссоверы в мире
Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.
OAnews 29 августа в 04:11
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Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики
Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
Известия 05:24
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Сын Тарковского покажет фильм об отце
News.ru 20:49
Политика
Венесуэла обвинила Колумбию в поддержке терроризма
«Венесуэла предоставит ООН убедительные доказательства того факта, что колумбийский лидер Иван Дуке предоставляет помощь и защиту террористам, которые проходят обучение, а также получают оружие в Колумбии», — сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.
RT на русском 19:51
Авто
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Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.
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Зеленский рассказал о прорыве в отношениях Украины и Польши
Зеленский на странице в Facebook отметил, что в отношениях Украины и Польши "не оттепель", а прорыв.
Народные новости 19:17
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
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Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси
В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
RuNews24.ru 04:27
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru 12:01
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Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.
РБК 16:36
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В России изменились правила призыва в армию
Новые правила, в частности, распространяются на родных братьев или сыновей погибших на службе военных, студентов очной формы обучения, а также обладателей ученой степени.
Lenta.ru 17:15