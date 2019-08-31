Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщило краевое правительство. Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.

Гаджеты AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.

Происшествия В Саратове мужчина втайне от жены зарезал родившуюся с патологией дочь Житель Саратова задержан по подозрению в том, что зарезал двухмесячную дочь, имевшую врожденную патологию, сообщило областное управление СК.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Единоборства Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей Поветкин прессинговал оппонента и был немного точнее. Фьюри сбивал атаки россиянина клинчами, а сам в основном атаковал прямыми ударами.

Происшествия Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти Число жертв стрельбы в Техасе увеличилось до пяти, стрелок ликвидирован, сообщает телеканал Fox 4 со ссылкой на представителя полиции.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".

Происшествия Тела погибших при ЧП с вертолётом в Подмосковье подняты на поверхность В МЧС сообщили о поднятии на поверхность тел двух человек, которые погибли при крушении вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Происшествия В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУ СК России по региону.

Шоу-бизнес Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына с днем рождения Кириллу Нагиеву исполнилось 30 лет. Актер Дмитрий Нагиев очень трогательно поздравил своего сына с днем рождения в своем Instagram.

Происшествия Суд оштрафовал возможного соавтора идеи биткоина на $4 млрд В соответствии с принятым решением Райту придется вернуть родственникам покойного Клеймана порядка 410 тысяч единиц криптовалюты, что по нынешнему курсу составляет около $4 млрд.

Здоровье Из первых уст: когда скорая помощь начнёт работать по новым правилам В Кузбассе хотят полностью реформировать систему работы скорой помощи. Врачи должны быстрее доезжать до пациента.

Авто Названы самые популярные кроссоверы в мире Эксперты назвали самые популярные кроссоверы в мире по результатам 7 месяцев.

Политика Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.

Политика Венесуэла обвинила Колумбию в поддержке терроризма «Венесуэла предоставит ООН убедительные доказательства того факта, что колумбийский лидер Иван Дуке предоставляет помощь и защиту террористам, которые проходят обучение, а также получают оружие в Колумбии», — сообщила вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес в Twitter.

Авто «Русский Land Cruiser» дебютирует в 2022 году Новый УАЗ «Патриот», призванный стать настоящим «Русским Land Cruiser», дебютирует в 2022 году.

Политика Зеленский рассказал о прорыве в отношениях Украины и Польши Зеленский на странице в Facebook отметил, что в отношениях Украины и Польши "не оттепель", а прорыв.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Технологии Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.