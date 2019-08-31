Общество

РИА НовостиРИА НовостиУровень воды в Амуре превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщило краевое правительство. Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
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Комсомольск-на-Амуре продолжает безжалостно топить

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Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

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Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров

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Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

РИА Новости12:15

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см

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Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

ТАСС11:04

Уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
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