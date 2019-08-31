Общество

РИА НовостиРИА НовостиУровень воды в Амуре превысил критическую отметку

Уровень воды в реке Амур у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 сантиметров, сообщило краевое правительство. Это на 77 сантиметров превышает опасный уровень. В правительстве отметили, что неблагоприятным уровнем воды в реке для Комсомольска-на-Амуре считается 450 сантиметров, опасным — 650.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Уровень воды в реке Амур превысил критическую отметку

Московский Комсомолец12:37

Амур у Комсомольска превысил отметку в семь метров

EastRussia29 августа в 23:54

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре превысил опасную отметку

РЕН ТВ11:31

Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре достиг 727 см

RT на русском11:38

Уровень воды в Амуре превысил опасную отметку

ТАСС11:04

Уровень воды в Амуре превысил критическую отметку

РИА Новости12:15

Уровень Амура в Комсомольске 30 августа 2019: вода превысила семь метров

КП - Хабаровск29 августа в 20:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 15:34, Вашингтон
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 11:38
Политика

Зеленский предложил создать мемориал примирения с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с польским коллегой Анджеем Дудой предложил установить мемориал примирения на границе двух стран.
RT на русском 08:22
Политика

Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом

Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета 11:29
Происшествия

Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии

Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru 13:20
Футбол

Вадим Евсеев: «Один „Газпром“ обыграли, другой не смогли»

Постоянно меняем людей, то Будогосского, то Егорова, а воз и ныне там. Один Газпром обыграли до этого, второй Газпром не смогли.
Спорт-Экспресс 06:56
Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил женщину

"На переулке Кузнецова и маршала Казакова произошло столкновение двух автомобилей Renault и ВАЗ, после чего ВАЗ наехал на женщину, пешехода", - сказано в сообщении.
РИА Новости 11:01
Происшествия

При падении вертолёта в Подмосковье погибли два человека

В результате падения вертолёта в Клязьминское водохранилище в Московской области погибли два человека.
RT на русском 15:03
Армия и оружие

Армия Израиля повысила готовность на северной границе

«В течение прошлой недели сухопутные силы, авиация, флот и разведывательные силы повысили свою готовность к различным сценариям в северном командном районе и в 91-й территориальной дивизии», — сообщила пресс-служба армии Израиля.
РБК 15:14
Авто

Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире

В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.
32CARS.ru 04:15
Футбол

«Манчестер Сити» потерял Лапорта из-за травмы

Лапорт покинул поле на носилках. Судя по всему, один из ведущих футболистов «Манчестер Сити» мог получить травму колена.
Евро-футбол.ру 11:06
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Домой к студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному по делу о массовых беспорядках, пришли с обыском.
Ведомости 06:07
Происшествия

Пострадавшая при посадке самолета в Подмосковье девочка прооперирована

Девочка, которая пострадала в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в подмосковном Митино, перенесла трехчасовую операцию.
Российская газета 12:48
Происшествия

Сестра убитого в Башкирии годовалого мальчика рассказала о его гибели

Пятилетняя дочь Юлии Хабировой, признавшейся в убийстве годовалого сына, рассказала психологам об обстоятельствах трагедии.
Известия 08:59
Армия и оружие

В ДНР заявили о новом обстреле со стороны украинских силовиков

Известия вчера в 18:37
Технологии

Reuters узнал о планах Telegram скрывать номера пользователей ото всех

В одном из ближайших обновлений мессенджера Telegram появится возможность скрыть свой номер телефона даже от тех, кто внес его в список контактов, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК 05:53
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

В подписанном соглашении говорится о сотрудничестве "в области реформ украинского газового рынка, инфраструктуры импорта природного газа Польши, украинской инфраструктуры хранения и экспорта американского сжиженного газа, а также развития газовых коннекторов в регионе".
РИА Новости 13:00
Финансы

ЦБ предоставил кредитные льготы «дочкам» санкционных компаний

ЦБ разъяснил кредитным организациям, что льготы по займам могут получать компании, которые прямо или косвенно участвуют в уставном капитале фирм, попавших под ограничения, с долей свыше 50%.
Коммерсантъ вчера в 21:44
Наука

Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков

Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.
RuNews24.ru вчера в 01:42
Футбол

ФК «Ростов» обыграл «Локомотив» со счётом 1:2

По итогам игры ростовчане оказались на первом месте в чемпионате России.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 11:48
Общество

Фестиваль «PRO лето» на проспекте Сахарова посетили 20 тысяч человек

Молодежный музыкальный фестиваль "PRO лето" в Москве уже посетили 20 тысяч человек, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
РИА Новости 09:05
Политика

Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.
RT на русском 14:31
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы за 2017-2018 годы

Российская Федерация выплатит задолженность по членским взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы в размере 54,6 миллиона евро.
Парламентская газета 29 августа в 08:59
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ 29 августа в 17:24
Здоровье

Вице-премьер России Татьяна Голикова побывала в челябинской больнице

Красная весна 13:36
Футбол

«Ливерпуль» крупно обыграл «Бернли»

В матче 4-го тура Английской Премьер-лиги «Бернли» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» — 0:3. Счет в матче был открыт на 33-й минуте.
LiveSport.ru 14:45
Хоккей

«Локо» стал победителем молодежного Кубка мира

Напомним, что бронзу на турнире взяла финская команда «Кярпят», которая в матче за третье место обыграла «Ред Булл» со счетом 7:4. «Локо» выиграл молодежный Кубок мира второй год подряд.
Sportbox.RU 14:28
Авто

Электрокар Volkswagen ID.3 EV дебютирует на автосалоне во Франкфурте

В компании Volkswagen официально подтвердили, что на стенде марки во Франкфурте можно будет увидеть новый электрохэтчбек Volkswagen ID.3, в основу которого легла современная модульная платформа MEB, пишет портал ГЛАС.Ru.
CarsWeek.ru 04:03
Наука

Выращенный в лаборатории мини-мозг проявил нейронную активность

Evo-rus.com вчера в 13:09
Кино

Тим Миллер уточнил модель Терминатора Т-800

Режиссер фильма "Терминатор: Темные судьбы" Тим Миллер уточнил, какого именно персонажа сыграл Арнольд Шварценеггер, и имеет ли он отношение к предыдущим частям знаменитой фантастической франшизы.
Kinonews.ru вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Дмитрий Нагиев трогательно поздравил сына Кирилла с 30-летием

Накануне наследнику артиста исполнилось 30 лет, а с юбилеем его трогательно поздравил и Дмитрий Нагиев.
Дни24 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное