с чего всё началось

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Общество Профсоюзы предложили сократить рабочую неделю до четырех дней Для оптимизации труда и отдыха профсоюзы выступили с идеей сокращения рабочей недели до четырех дней с сохранением действующего заработка.

Политика Мэрия Москвы отказалась согласовать шествие 17 августа Ранее муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на проведение протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.

Технологии AI и спутниковые снимки используют для проектирования солнечных электростанций в США Исследователи Массачусетского университета разработали инструмент, позволяющий использовать спутниковые снимки для проектирования и оценки эффективности солнечных электростанций с помощью AI-алгоритмов.

Кино Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.

Политика Зеленский упростил выдачу гражданства Украины для россиян Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, упрощающий процедуру получения гражданства страны для россиян.

Экономика Непрофессиональным инвесторам предложили альтернативу вложениям в зарубежные акции Глава ЦБ отказалась разрешить всем подряд покупать акции Apple и Google Управляющие компании могут готовить БПИФы под новую квалификацию инвесторов, которым Центробанк планирует запретить прямые инвестиции в иностранные ценные бумаги, заявил РБК президент "Финама" Владислав Кочетков.

Общество Нижегородец может накопить на автомобиль за год Как отмечают аналитики «Авито», в прошлом году жители только четырех городов России могли накопить на машину менее чем за 12 месяцев, во 2-м квартале таких городов стало 9. Ранее аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что нижегородцы стали больше зарабатывать.

Здоровье Названы районы Новосибирской области, где чаще всего кусают клещи Ранее в отчете «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Новосибирской области» Роспотребнадзор называл масштаб проблем с клещами в регионе.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Общество В Роскачестве дали рекомендации по выбору варёной колбасы Роскачество рассказало, как выбрать колбасу с качественным и безопасным составом, сообщает Inforeactor.

Экономика Глава банка «Открытие» назвал повышение НДС ошибкой К другим причинам медленного роста Задорнов относит повышение ключевой ставки ЦБ (регулятор повысил ее дважды в 2018 году) и ожидание новых санкций со стороны США.

Происшествия В Нижегородской области загорелся трехпалубный теплоход «Святая Русь» Трехпалубный теплоход "Святая Русь" загорелся в затоне Сибирский в Нижегородской области, судно не эксплуатируется с 2018 года, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Происшествия Россиянка с золотом в кроссовках пыталась попасть в Китай Россиянка, планировавшая уехать в Китай, пыталась провезти через границу 10 слитков золота. Их общий вес составил два килограмма.

Игры Mojang отменила масштабное графическое обновление для Minecraft Повышение системных требований могло оттолкнуть часть аудитории, похоже, именно потому авторы решили не рисковать и отменить графическое обновление.