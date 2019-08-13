с чего всё началось

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Политика Владелец «Механика Погодина» написал письмо Зеленскому Двенадцатого марта Пятый апелляционный административный суд (Одесса, Украина) рассмотрел и отклонил жалобу "Волжского пароходства" - владельца удерживаемого на Украине танкера "Механик Погодин" - на решение Херсонского окружного административного суда Украины.

Происшествия В ДНР задержали подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске В Донецкой Народной Республике задержали возможного виновного в подрыве ЛЭП в Шахтерском районе.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Общество Опубликован список самых востребованных профессий в России ВНИИ труда Министерства труда опубликовал список самых востребованных профессий в России в 2019 году.

Наука В Гренландии обнаружили акулу, которой более 500 лет В водах Северной Атлантики найдена 500-летняя акула. Старейшая акула - представитель вида гренландской акулы.

Армия и оружие Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Сергея Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к борту министра обороны РФ Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, однако его отогнали российские Су-27, передает корреспондент ТАСС, находившийся в самолете главы ведомства.

Общество Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Экономика Хасис объяснил разницу в ставках кредитов Сбербанка в Чехии и России Первый зампред Сбербанка Лев Хасис на своей странице в Facebook объяснил разницу в стоимости кредитов банка в Чехии и в России.

Шоу-бизнес Бузову раскритиковали за слова о блокаде На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.

Происшествия Фигурант дела о беспорядках Васильев снова госпитализирован Обвиняемый по делу о массовых беспорядках на несанкционированной акции 27 июля в Москве режиссер Дмитрий Васильев снова доставлен в больницу.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Политика В Кремле назвали дату визита Путина во Францию Президент России посетит Францию 19 августа, где проведет переговоры с лидером республики Эммануэлем Макроном.

Авто Rezvani представила новый внедорожник Tank Внедорожник Rezvani Tank, созданный на базе Jeep Wrangler JL, получил 1000-сильный двигатель.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Армия и оружие Трамп прокомментировал ЧП в Архангельской области Взрыв во время испытаний ракетного двигателя в Архангельской области помог Соединённым Штатам «многое узнать», заявил президент страны Дональд Трамп.

Происшествия Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы Губернатор Архангельской области Игорь Орлов назвал "полной чушью" сообщения об эвакуации жителей из поселка Нёнокса, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв ракеты.