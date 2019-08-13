Происшествия

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 разRT на русском 04:14

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Читать в источнике
Комментировать49
с чего всё началось
«В шести из восьми пунктов города Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями»,— сообщает
 Росгидромет.
Коммерсантъ04:47

Подробнее о событии

Анатомия вранья: от Чернобыля до Нёноксы

Росбалт10:03

Информационный вакуум вокруг военного ЧП в Поморье порождает слухи и спекуляции

News29.ru07:10

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа мог быть превышен в 4-16 раз

Независимая газета04:00

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП кратковременно превышал фон в 4-16 раз

ТАСС05:29

Росгидромет подтвердил рост уровня радиации в Северодвинске 8 августа в 16 раз

Интерфакс04:24

Уровень радиации в Северодвинске после взрыва подскочил в 16 раз

URA.Ru04:00

«50 лет в такой обстановке»: жители Нёноксы рассказали об атмосфере в селе после взрыва

Новости Архангельска 29.ru04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 10:57, Вашингтон
Политика

Владимир Зеленский выполнил обещание и ушел из бизнеса

Обновлено в 10:35
Происшествия

Из Нёноксы, где был взрыв на военном полигоне, эвакуируют жителей

Жителей села Нёнокса, расположенного недалеко от военного полигона ВМФ России, (в 40 км от Северодвинска), где 8 августа произошел взрыв в ходе проведения испытательной стрельбы крылатой ракеты, эвакуируют утром 14 августа.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В США проверят спецназ на наркотики

Обновлено в 00:05
Технологии

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков

Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес

Бузову раскритиковали за слова о блокаде

На видео в ответ на смех снимающего уроженка Санкт-Петербурга Бузова заявляет, что она - блокадница.
Обновлено в 08:00
Общество

Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней

Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Армия и оружие

Российские Су-27 отогнали от самолета Шойгу истребитель НАТО

На обратном пути министра обороны РФ Сергея Шойгу в Москву в небе произошел не очень приятный инцидент.
Обновлено в 10:24
Футбол

Стала известна желаемая зарплата Рибери в новом клубе

Французский полузащитник Франк Рибери хочет подписать с будущим клубом соглашение, рассчитанное на два сезона с зарплатой €8 млн в год, сообщает Futbol Arena.
Обновлено в 09:56
Спорт

Пятерых российских тяжелоатлетов отстранили от соревнований за допинг

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила российских спортсменов Давида Беджаняна, Олега Чена, Руслана Албегова, Егора Климонова и Тиму Туриеву от соревнований.
Обновлено в 07:25
Происшествия

Площадь лесного пожара на Кубани составила 0,5 га

Площадь пожара в лесной зоне в Туапсинском районе Краснодарского края составляет 0,5 га, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 09:50
Авто

Опубликованы цены на новый кроссовер Mercedes-Benz GLB

Mercedes-Benz GLB появится в европейских автосалонах в конце этого года, но компания в настоящее время принимает заказы в Германии, где кроссовер предлагается с выбором из 6 трансмиссий по цене от 2,78 млн рублей.
Обновлено в 07:34
Наука

Ученые научились делать автозапчасти из яичной скорлупы

Обновлено в 04:51
Происшествия

Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР

В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.
Обновлено в 07:00
Политика

Киев объявил российского дипломата во Львове персоной нон грата

Самого дипломата объявили персоной нон грата, он покинул Украину.
Обновлено в 08:09
Общество

Минтруд подготовил изменения закона по выплатам пособий на детей

Минтруд РФ подготовил проект изменений в законодательство, которые направлены на изменение параметров доходов семьи с 1,5 кратного до 2-кратного размера прожиточного минимума при назначении пособия на первого и второго ребенка, а также повышение срока выплаты этого пособия от 1,5 до 3 лет.
Обновлено в 03:39
Происшествия

В соборе на Красной площади посетитель напал с ножом на алтарника

В Казанском соборе на Красной площади мужчина напал на алтарника, полиция начала проверку, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Неизвестные пригрозили отравить продукты в российских гипермаркетах

Обновлено в 07:05
Экономика

Стало известно, сколько зарабатывают сотрудники «Роскосмоса»

Средняя зарплата сотрудника госкорпорации "Роскосмос" составляет 396 тысяч рублей, говорится в отчете госкорпорации за 2018 год, опубликованном на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 09:35
Шоу-бизнес

Старший сын Дмитрия Пескова впервые показал свою возлюбленную

Николай опубликовал совместную с его любимой девушкой фотографию в своем аккаунте в Instagram.
Обновлено вчера в 21:53
Авто

Porsche представил самый мощный гибрид Cayenne

Новинка получит гибридный силовой агрегат, общая мощность которого будет достигать 680 л.с. Новый Porsche Turbo S E-Hybrid будет доступен как в обычном кузове кроссовера, так и в версии Coupe.
Обновлено вчера в 23:51
Армия и оружие

Американцы испытали гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель

Новый гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель по заказу Исследовательской лаборатории ВВС США разработала американская компания Northrop Grumman.
Обновлено в 09:15
Гаджеты

Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет

По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено в 09:31
Культура

В день рождения Толстого выйдет альбом со звуками «Ясной Поляны»

Альбом с записями звуков усадьбы "Ясная Поляна", голоса Льва Толстого и местного фольклора выйдет на стриминговых площадках в день рождения писателя – девятого сентября, сообщили в пресс-службе одного из участников проекта, корпорации "Ростех".
Обновлено в 07:12
Экономика

США отложили пошлины на товары из Китая до декабря

Американские власти приняли решение отложить до 15 декабря введение 10-процентной пошлины на ряд импортируемых из Китая товаров.
Обновлено в 10:50
Финансы

ЦБ Аргентины поднял процентную ставку до 74%

Центральный банк Аргентины объявил о повышении процентной ставки на 10%, чтобы достичь 74% в год после сильной девальвации песо.
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Заемщиков сводят в единый рейтинг

По мнению гендиректора "Эквифакса" Олега Лагуткина, наличие единого механизма "приведет к снижению конкуренции и качества услуг: все строго следуют этому механизму и фактически делают одну и ту же работу, не включая в расчет индивидуального рейтинга те ноу-хау, которые уже сейчас есть у разных разработчиков".
Обновлено вчера в 17:56
Футбол

Дзюба и Ракицкий: Россия и Украина – братья!

Публикация от Yaroslav_Rakitskyy_official 13 Авг 2019 в 4:30 PDT 30-летний защитник перешел в «Зенит» из донецкого «Шахтера» в январе 2019 года за 10 миллионов евро.
Обновлено в 09:01
Политика

Возглавлявший ОМОН сенатор раскритиковал силовиков на акциях в Москве

Обновлено в 05:41
Футбол

Дзюба и Слуцкий обменялись шутками в Instagram

Обновлено в 10:21
Политика

Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма

Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено в 05:24
Как работают Яндекс.Новости?
ЧП в НёноксеБольше новостей по теме
Главное