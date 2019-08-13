с чего всё началось

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Происшествия Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы Ранее 13 августа ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации жителей Нёноксы.

Шоу-бизнес Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.

Экономика Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.

Политика Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.

Экономика США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.

Армия и оружие Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.

Шоу-бизнес Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.

Общество «Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов «Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.

Общество Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.

Политика Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.

Армия и оружие ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Политика CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.

Политика На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.

Космос Ученые создали новую временную шкалу катастрофического прошлого Земли Команда во главе с геологом из Университета Колорадо Боулдер Стивеном Мойзисом разработала новую временную шкалу для этого жестокого периода в истории нашей планеты.

Финансы Курс доллара опустился ниже 65 рублей В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Общество Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Политика Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.

Общество Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.