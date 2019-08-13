Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 разRT на русском 04:14
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
Читать в источнике
Оценить75
с чего всё началось
«В шести из восьми пунктов города Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями»,— сообщает Росгидромет.Коммерсантъ04:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа мог быть превышен в 4-16 раз
Независимая газета04:00
«50 лет в такой обстановке»: жители Нёноксы рассказали об атмосфере в селе после взрыва
Новости Архангельска 29.ru04:44
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 12:28, Вашингтон
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Обновлено 11 августа в 22:47
Происшествия
Архангельский губернатор опроверг сообщения об эвакуации Нёноксы
Ранее 13 августа ИА "Беломорканал" сообщило, что в соцсетях пошли слухи об эвакуации жителей Нёноксы.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес
Певицу Кэти Перри обвинили в сексуальных домогательствах
Актер и модель Джош Клосс, сыгравший главную роль в клипе Кэти Перри "Teenage Dream" (2010), обвинил артистку в сексуальном домогательстве.
Обновлено в 02:44
Экономика
Кабмин выделил около 6 млрд рублей на тушение лесных пожаров
Рослесхоз из резервного фонда правительства получит почти 1,9 миллиарда рублей на борьбу с лесными пожарами в Якутии, Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено в 05:47
Политика
Зеленский отстранил Бессмертного от минского процесса
Романа Бессмертного, представителя Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы (ТКГ), исключили из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:11
Экономика
США отложили введение новых пошлин на китайские товары до декабря
Власти США решили отложить до 15 декабря введение 10%-ных пошлин на отдельные виды импортируемых Китаем товаров, сообщается на сайте Торгового представительства США.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
Российские Су-27 оттеснили истребитель НАТО от самолета Шойгу
Истребитель НАТО F-18 попытался приблизиться к самолету министра обороны России Сергея Шойгу во время полета над нейтральными водами Балтийского моря, но его оттеснили российские Су-27, передает ТАСС, корреспондент которого находился на борту самолета министра.
Обновлено в 10:08
Шоу-бизнес
Мать Бузовой встала на ее сторону после шутки о блокадниках
Мать певицы и ведущей Ольги Бузовой Ирина прокомментировала шутку дочери, сравнившей себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено в 10:07
Общество
«Аэрофлот» изменит правила доступа в бизнес-залы аэропортов
«Аэрофлот» с 15 августа меняет правила доступа участников золотого уровня программы «Аэрофлот Бонус» в бизнес-залы аэропортов Архангельска и Магнитогорска.
Обновлено в 10:06
Общество
Омоновцы, разгоняющие митинги, решили обратиться в Конституционный суд
Боец ОМОНа из Петербурга рассказал изданию на условиях анонимности, что живет в комнате коммуналки вместе с детьми и еще несколько лет назад встал в очередь на выплату для приобретения квартиры, а потом вдруг резко сместился вниз.
Обновлено в 06:31
Политика
Россия объявила украинского дипломата персоной нон грата
Ранее 13 августа Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что сотрудник российского генконсульства во Львове объявлен персоной нон грата.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
ВСУ впервые после перемирия применили танки в Донбассе
Впервые с начала перемирия в Донбассе ВСУ применили танки при обстреле ДНР, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 08:41
Политика
CNN обвинил Пригожина в финансировании ЧВК в Африке
В расследовании, которое длилось более месяца, утверждается, что близкий к Путину бизнесмен в обмен на «щедрые льготы на разведку алмазов и золота в богатой минеральными ресурсами» Центральноафриканской республике занимается финансированием частной военной компании и военных инструкторов.
Обновлено в 11:58
Политика
На Украине хотят создать режимный район вокруг Крыма
Украинское учреждение "Госгидрография" планирует создать режимный морской район вокруг Крыма, сообщили в пресс-службе организации.
Обновлено в 11:26
Космос
Ученые создали новую временную шкалу катастрофического прошлого Земли
Команда во главе с геологом из Университета Колорадо Боулдер Стивеном Мойзисом разработала новую временную шкалу для этого жестокого периода в истории нашей планеты.
Обновлено вчера в 13:19
Авто
Changan рассекретил роскошный салон нового Changan CS55
Компания Changan рассекретила интерьер обновленного кроссовера CS55.
Обновлено в 00:07
Политика
Зеленский выполнил обещание и оставил бизнес
Обновлено в 09:14
Финансы
Курс доллара опустился ниже 65 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже 65 рублей 7 августа 2019 года. Курс евро снизился на 1,16%, до 72,5 рубля.
Обновлено в 10:56
Политика
Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 11:58
Футбол
«Бавария» арендовала Перишича у «Интера»
Обновлено в 06:54
Спорт
Штангистка Диана Мстиева дисквалифицирована на восемь лет
Обновлено в 10:37
Общество
Минтруд предложил обсудить сокращение рабочей недели до четырех дней
Вице-премьер Татьяна Голикова, в свою очередь, говорила, что при переходе на четырехдневную рабочую неделю остается открытым вопрос зарплаты.
Обновлено в 07:50
Политика
В Кремле прокомментировали акции протеста в Москве
Обновлено в 06:13
Политика
Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам
Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.
Обновлено в 06:00
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено в 09:14
Общество
Британцы высмеяли наряды подружек невесты в Интернете
В сообществе под названием That's It, I'm Wedding Shaming в Facebook опубликовали снимок со свадьбы, где одна подружка невесты надела короткий обтягивающий топ и узкую юбку с вырезом до бедра, а другая — слишком короткое кружевное платье.
Обновлено в 02:52
Политика
Песков ответил на данные американских СМИ о взрыве «Буревестника»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в американских СМИ информацию о том, что взрыв в Архангельской области произошел при испытании прототипа ракеты с ядерной установкой «Буревестник».
Обновлено в 06:36