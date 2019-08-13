Происшествия
Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 разRT на русском 04:14
Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.
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с чего всё началось
«В шести из восьми пунктов города Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4–16 раз по сравнению с фоновыми значениями»,— сообщает Росгидромет.Коммерсантъ04:47
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Уровень радиации в Северодвинске при ЧП 8 августа мог быть превышен в 4-16 раз
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