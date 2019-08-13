с чего всё началось

Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило, что уровень радиации в Северодвинске во время ЧП в Белом море 8 августа был превышен в 4—16 раз.

Уровень радиации в Северодвинске при ЧП был превышен в 4—16 раз

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Общество В Приамурье на памятнике ВОВ изобразили солдат НАТО Жители поселка Дипкун Амурской области возмутились появлению изображения солдат НАТО на памятнике героям Великой Отечественной войны.

Происшествия Режиссер Дмитрий Васильев вновь госпитализирован Телережиссер Дмитрий Васильев, подозреваемый по делу об участии в массовых беспорядках в Москве, снова госпитализирован, сообщил РИА Новости его адвокат Александр Зинуров.

Политика Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Калининград с рабочей поездкой Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Калининград во вторник, 13 августа.

Политика В конгрессе США поддержали акции из-за выборов в Мосгордуму В Москве с июля проходят акции протеста: участники требуют допуска до осенних выборов в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, кому избиркомы отказали из-за нарушений при сборе подписей.

Кино Мадс Миккельсен приедет на Comic Con Russia Организаторы Comic Con Russia объявили, что одним из специальных гостей фестиваля станет Мадс Миккельсен.

Происшествия Под Нижним Новгородом загорелся теплоход «Святая Русь» В акватории Сибирского затона на Волге недалеко от Борского моста произошел пожар на трехпалубном теплоходе "Святая Русь".

Происшествия Украинские диверсанты подорвали опоры ЛЭП в ДНР В Шахтерске (восток ДНР) украинские националисты подорвали несколько опор ЛЭП.

Гаджеты Новые умные часы Huami Amazfit получили экран лучше, чем у Apple Watch Поначалу многие пользователи даже подумали, что на картинке изображены Apple Watch — настолько похожи эти модели, но топ-менеджер Huami сообщил, что именно так выглядят новые умные часы Amazfit.

Технологии Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов банков Уже поставлен рекорд незаконного списания с карты - 3,5 млн руб. Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана клиентов российских банков, отмечает "Российская газета".

Космос Межпланетная ударная волна впервые запечатлена аппаратами MMS НАСА Группа из четырех космических аппаратов НАСА наконец смогла запечатлеть явление, на которое ученые «охотились» на протяжении нескольких лет - межпланетную ударную волну.

Общество Сибиряка оштрафовали за оскорбительный пост о низкой зарплате и Путине Жителя Енисейска Красноярского края оштрафовали на 30 тысяч рублей после оскорбительного поста о главе государства.

Авто Mitsubishi Xpander опередил по продажам Toyota Rush Обе модели: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander были представлены в Индонезии в 2017 году. И сразу они получили небывалую популярность.

Политика Власти Гибралтара сообщили дату освобождения иранского танкера Иранский танкер, задержанный более месяца назад в Гибралтарском проливе, будет освобожден 13 августа, сообщило агентство Fars со ссылкой на власти Гибралтара.

Кино Слух: Disney выпустит ремейк «Бэмби» По данным источников, студия Disney нацелилась на ремейк ещё одной классической анимационной ленты — «Бэмби».

Общество Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю.

Политика Украина объявила российского дипломата персоной нон грата Служба безопасности Украины (СБУ) объявила сотрудника генконсульства России во Львове персоной нон грата в стране.

Политика Зеленский упростил получение гражданства Украины некоторым россиянам Получение гражданства Украины в упрощенном порядке смогут получить россияне, которые преследуются на родине по политическим мотивам.

Экономика В Новой Зеландии разрешили платить зарплату в криптовалюте Разрешение касается только наемных сотрудников, также криптовалюта, которая используется с целью выплаты зарплаты, не должна иметь ограничений, связанных с немедленным расходованием, и свободно конвертироваться в фиатные деньги.

Происшествия Под Саратовом задержали микроавтобус, нелегально перевозивший детей По данным полиции, сотрудники ГИБДД вечером в субботу на 85-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград остановили микроавтобус Mercedes с детьми для проверки документов.

Армия и оружие Транспортник Ил-112В пройдет испытания на прочность Специалисты завершили сборку второго образца перспективного военно-транспортного самолета Ил-112В, предназначенного для испытаний на прочность.

Футбол Семин прокомментировал награждение орденом Александра Невского Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин рассказал о впечатлениях от награждения орденом Александра Невского, передает Sport24.

Политика Мэрия отказалась согласовывать шествие в Москве 17 августа Ранее стало известно, что муниципальные депутаты подали в мэрию заявку на проведение 17 августа акции протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Футбол Диего Коста рискует пропустить старт сезона Нападающий "Атлетико" Диего Коста рискует пропустить старт испанского сезона.