Уровень потребления в России вернулся к докризисномуLenta.ru 09:52

Потребление россиян в 2018 году вернулось на уровень докризисного 2014 года. Такой вывод делают аналитики исследовательского центра "Ромир", получив данные опроса по расходам россиян.

с чего всё началось

Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования центра «Ромир». По результатам опроса выяснилось, что граждане стали больше, чем годом ранее тратить на ремонт, покупать новую мебель и ювелирные украшения.

Уровень потребления в России вернулся к докризисному

Происшествия Происшествия В Магнитогорске демонтировали поврежденную взрывом стену дома

Происшествия Происшествия Пожар в жилой многоэтажке на севере Москвы потушен

Авто Авто «АВТОВАЗ» показал созданный в СССР электрокар «Рапан» В музее "АВТОВАЗа" представили единственный электромобиль российского автопроизводителя под названием "Рапан" с весьма необычной футуристичной внешностью.

Космос Космос Россияне смогут наблюдать полное лунное затмение Полную фазу лунного затмения, которое продлится чуть больше часа 21 января, смогут увидеть жители России в случае безоблачной погоды.

Армия и оружие Армия и оружие ЗРК «Панцирь» и «Бук» отразили авиаудар Израиля по аэропорту в Сирии Зенитные ракетные комплексы «Панцирь» и «Бук» в ходе отражения авиаудара израильских ВВС по аэропорту в Дамаске уничтожили семь ракет.

Политика Политика Десять полицейских пострадали во время столкновений в Афинах Во время митинга на площади Синтагма в Афинах против Преспанского соглашения с македонским Скопье были ранены десять полицейских, сообщает местное издание Naftemporiki.

Происшествия Происшествия «Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Кино Кино Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде удалили с YouTube

Общество Общество В Египте обнаружили могилы эпохи Древнего царства Могилы, относящиеся к эпохе Древнего царства (середина XXIII — середина XXI века до н.э.), обнаружены на юге Египта, заявило в воскресенье Министерство по делам памятников древности арабской республики.

Общество Общество В Ташкенте обнаружили старинный клад на один миллион долларов Ученые из Национального университета Узбекистана обнаружили в одном из исторических зданий Ташкента ценности, общая стоимость которых превышает миллион долларов.

Общество Общество В России введут автоматическую регистрацию рождения и смерти В настоящее время регистрация рождения или смерти человека оформляется либо в центрах госуслуг (МФЦ), либо в отделах ЗАГСов.

Происшествия Происшествия В Вашингтоне пожар повредил студии известных американских телеканалов В Вашингтоне произошел пожар произошел в здании, в котором находятся студии американских телеканалов Fox News, MSNBC и C-SPAN.

Происшествия Происшествия Погибшие после столкновения Су-34 летчики запутались в парашютах Летчики, погибшие после столкновения двух истребителей-бомбардировщиков Су-34 в Татарском проливе, запутались в частях парашютной системы.

Происшествия Происшествия Супруг Елизаветы II получил предупреждение за вождение без ремня Полиция вынесла предупреждение супругу королевы Великобритании Елизаветы II 97-летнему принцу Филиппу, после того как он был замечен за вождением машины без ремня безопасности спустя два дня после аварии с его участием.

Общество Общество Уровень потребления в России вернулся к докризисному Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года.

Шоу-бизнес Шоу-бизнес Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая венчались в Пскове На венчании присутствовал узкий круг близких и друзей Кончаловского и Высоцкой, в частности брат Кончаловского - режиссер Никита Михалков.

Хоккей Хоккей Команда дивизиона Чернышева выиграла Матч звезд КХЛ Команда дивизиона Чернышева, выигравшая накануне Мастер-шоу, сама определила себе в соперники по полуфиналу коллег из дивизиона Харламова.

Авто Авто Honda представила новый кроссовер Honda CR-V 2019 в Детройте На Североамериканской автомобильной выставке был представлен кроссовер Honda CR-V пятого поколения.

Авто Авто Назван топ-5 самых популярных иномарок с пробегом в России В тройке лидеров по версии российских журналистов оказался седан Hyundai Solaris, предлагаемый на вторичном рынке по доступной цене, причем больше всего автолюбители выбирают автомобили, оснащенные «механикой».

Происшествия Происшествия Число жертв взрыва на трубопроводе в Мексике достигло 76 Мощный взрыв и пожар произошли в пятницу вечером на крупном трубопроводе Туспан-Тула в мексиканском штате Идальго в момент, когда сотни людей воровали топливо.

Общество Общество На Москву надвигаются аномальные морозы 22 и 23 января в Москве ожидаются аномальные морозы до 25 градусов. Об этом сообщается на сайте «Метеовести».

Происшествия Происшествия В Одинцово автомобиль упал с третьего этажа многоярусной парковки в ТЦ Автомобиль, в салоне которого были два человека, упал с третьего этажа многоярусной парковки в торговом центре в подмосковном Одинцово, есть пострадавший, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе областного главка МВД.

Общество Общество От самой толстой кошки Великобритании отказались четыре раза Кошка по кличке Митси (Mitzi), которая считалась одной из самых толстых в Великобритании, снова ищет дом.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi выпустит еще два смартфона под маркой Redmi Сегодня стало известно, что скоро молодой бренд представит еще два устройства, причем один из них будет Redmi Note 7 Pro, а вот вторым станет Redmi Go с операционной системой Android 9 Pie (Go edition).

Гаджеты Гаджеты Новый смартфон Samsung Galaxy S10+ получит керамический корпус Сегодня стало известно, что новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S10+ с дисплеем на 6,4 дюйма обзаведется керамическим корпусом.

Происшествия Происшествия В результате пожара в Куршевеле погибли минимум два человека