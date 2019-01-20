Общество
Уровень потребления в России вернулся к докризисномуLenta.ru 09:52
Уровень потребления в России вернулся на уровень докризисного 2014 года. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования центра «Ромир». По результатам опроса выяснилось, что граждане стали больше, чем годом ранее тратить на ремонт, покупать новую мебель и ювелирные украшения.
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Потребление россиян в 2018 году вернулось на уровень докризисного 2014 года. Такой вывод делают аналитики исследовательского центра "Ромир", получив данные опроса по расходам россиян.Российская газета08:43
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