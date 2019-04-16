Общество
Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекордРИА Новости 03:44
Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование. Так, роль советского лидера в жизни страны считают положительной 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).
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Экономика
Председатель правления Мосбиржи Афанасьев покидает пост
Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Футбол
Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия
РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия
Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции
Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека
Обновлено в 03:39
Общество
Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро
В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Теннис
Томми Робредо угрожали сломать ноги после поражения
Хотя есть и люди, которых поймали на ставках. После каждого матча мне пишут странные люди, оскорбляют мою семью.
Обновлено в 03:44
Общество
Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей
Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика
Родители Зеленского не поддерживали сына в баллотировании на пост президента Украины
Родители Владимира Зеленского не хотели, чтобы их сын баллотировался на пост президента Украины.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Реал» при Зидане стал пропускать больше, чем при Солари и Лопетеги
Отмечается, что данный показатель превышает статистику при предыдущих специалистах – Сантьяго Солари (1,05) и Хулене Лопетеги (1,4).
Обновлено в 05:04
Космос
Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy
Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Транспорт
В России предложили ввести платные перекрестки
Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Спорт
Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой
Обновлено вчера в 13:27
Политика
Надежда Савченко вышла на свободу
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет
Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Здоровье
Медоборудование на 15 миллионов рублей поступило в детскую поликлинику в Ногинске
Всего же поликлиника получила нового оборудования на 15 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Футбол
Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц
В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Общество
Госдума уточнила правила хранения кредитных историй
Предполагается, что единый идентификатор договора будет отражаться в кредитной истории и любое бюро кредитных историй не сможет принимать от банков информацию по кредитам без указания таких данных.
Обновлено в 04:45
Космос
Четыре аппарата OneWeb запустят в этом году с «Восточного»
Ранее генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов говорил, что первый пуск с "Восточного" по программе OneWeb планируется провести во втором квартале 2020 года.
Обновлено в 00:02
Происшествия
Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове
Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Общество
200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно
Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Политика
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия
22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Футбол
Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020
Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34