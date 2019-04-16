Общество

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекордРИА Новости 03:44

Россияне в опросе "Левада-Центра" рассказали об отношении к личности Сталина в истории, пишет РБК со ссылкой на исследование. Так, роль советского лидера в жизни страны считают положительной 70% россиян (52% — скорее положительной, 18% — целиком положительной).
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Опрос показал рекордный уровень одобрения россиянами политики Сталина

RT на русском02:23

Впервые в XXI веке роль Сталина положительно оценило большинство россиян

Интерфакс02:14

«Левада-центр»: одобрение Сталина россиянами достигло рекорда

Коммерсантъ02:00

Уровень одобрения Сталина в России преодолел исторический максимум

URA.Ru01:17

Опрос: уровень одобрения Сталина среди россиян побил исторический максимум

Газета.Ru00:37

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

РБК00:00

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Говорит Москва00:21
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Экономика

Председатель правления Мосбиржи Афанасьев покидает пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Футбол

Фергюсон считает, что «Ливерпуль» станет чемпионом АПЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что в нынешнем году чемпионскую гонку в АПЛ выиграет «Ливерпуль».
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

РПЦ призвала французов покаяться после пожара в Нотр-Дам де Пари

Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

Основная структура Нотр-Дам спасена — министр культуры Франции

Основная структура здания собора Парижской Богоматери спасена, хотя «ситуация крайне нестабильная», заявил министр культуры Франции Франк Риестер 16 апреля в эфире радиостанции France Inter.
Обновлено в 03:17
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Происшествия

В Рязанской области в результате ДТП погибли 2 человека

Обновлено в 03:39
Общество

Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
Обновлено в 01:36
Теннис

Томми Робредо угрожали сломать ноги после поражения

Хотя есть и люди, которых поймали на ставках. После каждого матча мне пишут странные люди, оскорбляют мою семью.
Обновлено в 03:44
Общество

Сын-школьник российского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Несовершеннолетний сын уральского мэра заработал за год более 400 тысяч рублей.
Обновлено в 04:29
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве

В столичном метрополитене неизвестный мужчина взял в заложники одну из сотрудниц.
Обновлено в 03:31
Политика

Родители Зеленского не поддерживали сына в баллотировании на пост президента Украины

Родители Владимира Зеленского не хотели, чтобы их сын баллотировался на пост президента Украины.
Обновлено в 04:11
Футбол

«Реал» при Зидане стал пропускать больше, чем при Солари и Лопетеги

Отмечается, что данный показатель превышает статистику при предыдущих специалистах – Сантьяго Солари (1,05) и Хулене Лопетеги (1,4).
Обновлено в 05:04
Космос

Space Х после успешной посадки потеряла первую ступень Falcon Heavy

Space X объявила о том, что центральный блок первой ступени тяжелой ракеты Falcon Heavy, второй раз в истории запущенной в конце прошлой недели, после успешного приземления был утрачен во время транспортировки к побережью, пишет в понедельник The Verge.
Обновлено в 01:56
Транспорт

В России предложили ввести платные перекрестки

Помочь России решить проблему пробок могут платные перекрестки, заявили в Национальной технологической инициативе "Автонет".
Обновлено в 02:47
Спорт

Тараканова вернулась от Плющенко к Пановой

Обновлено вчера в 13:27
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

В России обвиненного в шпионаже норвежца осудили на 14 лет

Мосгорсуд приговорил к 14 годам тюрьмы гражданина Норвегии Фруде Берга по обвинению в шпионаже в пользу Норвежской разведывательной служб.
Обновлено в 04:56
Здоровье

Медоборудование на 15 миллионов рублей поступило в детскую поликлинику в Ногинске

Всего же поликлиника получила нового оборудования на 15 миллионов рублей.
Обновлено в 04:22
Футбол

Карпин включил Еременко в тройку лучших игроков РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин считает полузащитника Романа Еременко одним из лучших футболистов чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия

В Красноярске наказали учительницу, избившую школьниц

В Красноярске и. о. директора школы №151 Ирина Боринских проинформировала об увольнении учительницы английского языка после инцидента с ученицами восьмого класса, которых педагог ударила.
Обновлено в 02:49
Политика

Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Обновлено в 03:27
Общество

Госдума уточнила правила хранения кредитных историй

Предполагается, что единый идентификатор договора будет отражаться в кредитной истории и любое бюро кредитных историй не сможет принимать от банков информацию по кредитам без указания таких данных.
Обновлено в 04:45
Космос

Четыре аппарата OneWeb запустят в этом году с «Восточного»

Ранее генеральный директор компании "Главкосмос" Дмитрий Лоскутов говорил, что первый пуск с "Восточного" по программе OneWeb планируется провести во втором квартале 2020 года.
Обновлено в 00:02
Происшествия

Число пострадавших при пожаре в соборе Парижской Богоматери выросло

Обновлено в 03:45
Происшествия

Возбуждено дело после гибели двух детей при пожаре в Серпухове

Уголовное дело после гибели двух мальчиков пяти и семи лет при пожаре в подмосковном Серпухове возбудили следственные органы.
Обновлено в 04:08
Общество

200 млн евро на Нотр-Дам и еще семь фактов о Бернаре Арно

Недавно Бернар Арно занял третью строчку в рейтинге самых богатых людей в мире.
Обновлено в 04:30
Политика

Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело на Парубия

22 февраля в Национальное антикоррупционное бюро Украины поступило заявление о том, что чиновник совершил правонарушения, которые подпадают под статьи «Нецелевое использование бюджетных средств, осуществление расходов бюджета или предоставление кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением» и «Превышение служебных полномочий».
Обновлено в 04:35
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде для зрителей Евро-2020

Госдума во вторник приняла закон, предусматривающий въезд в Россию зрителей чемпионата Европы по футболу 2020 года без оформления виз.
Обновлено в 04:34
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Иосиф Виссарионович Сталин
Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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