Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателяВедомости 02:04

Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% опрошенных. Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Социолог объяснил «жаждой крови» рекордный уровень одобрения Сталина

URA.Ru05:38

Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

Говорит Москва00:21

Уровень одобрения Сталина в России побил исторический рекорд

РИА Новости03:44

Опрос показал рекордный уровень одобрения в России политики Сталина

RT на русском02:23

Впервые в XXI веке роль Сталина положительно оценило большинство россиян

Интерфакс02:14

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

РБК00:00

Уровень одобрения Сталина в России побил рекорд

Газета.Ru05:29
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Экономика

Председатель правления Мосбиржи досрочно покинет пост

Набсовет Московской биржи досрочно прекратил полномочия председателя правления биржи Александра Афанасьева в связи «с досрочным выполнением задач, предусмотренных текущей стратегией».
Обновлено в 04:57
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Хоккей

Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться

Обновлено в 00:02
Общество

Москалькова просит суд поддержать просьбу Варвары Карауловой об УДО

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова просит суд поддержать ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) Варвары Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к ИГ ("Исламское государство", группировка запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 10:26
Политика

Тарифы на вывоз мусора снизят в нескольких регионах России

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что после инициированной депутатами проверки Генпрокуратуры в регионах России снизят тарифы на вывоз мусора на 14,5%.
Обновлено в 04:33
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, избившую школьниц

Обновлено в 03:45
Происшествия

Сегодня проходит пятый день суда по делу Кокорина и Мамаева

Сегодня в Пресненском суде Москвы проходит очередное слушание по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес

Сергей Зверев впервые раскроет историю усыновления сына

Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Внук экс-вице-президента «АвтоВАЗа» устроил смертельное ДТП в Москве

Обновлено вчера в 08:22
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Авто

АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA

«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Политика

В Кремле подтвердили поддержку Путиным проекта ВСМ Москва — Петербург

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил сообщения СМИ о том, что Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург.
Обновлено в 05:42
Транспорт

В Госдуме не обсуждали введение платных перекрестков

Идея ввести в России платные перекрестки не обсуждалась на законодательном уровне.
Обновлено в 04:54
Политика

Песков заявил о готовности России направить реставраторов во Францию

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в случае необходимости направит во Францию реставраторов для восстановления собора Парижской Богоматери, в котором 15 апреля произошёл крупный пожар.
Обновлено в 05:34
Футбол

«Кардифф» сообщил ФИФА, что не будет платить «Нанту» за Салу

«Кардифф Сити» сообщил ФИФА, что не собирается ничего платить «Нанту» за аргентинского нападающего Эмилиано Салу.
Обновлено в 02:45
Общество

Молодая британка похрустела шеей и получила инсульт

Обновлено в 05:53
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери полностью потушили

Огонь в соборе Парижской Богоматери полностью потушен, заявил представитель пожарных Парижа Габриэль Плюс.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Аэропорт в Берлине приостановил работу из-за дефекта самолета на ВПП

Берлинский аэропорт Шенефельд приостановил работу после незапланированной посадки самолета Bombardier Global 5000, который обслуживают военно-воздушные силы ФРГ.
Обновлено в 05:48
Происшествия

Задержан бывший министр спорта Карелии

Экс-министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии, руководитель федерального училища олимпийского резерва Александр Воронов задержан в Петрозаводске.
Обновлено в 05:07
Футбол

«Барселона» определилась с заявкой на матч с «Манчестер Юнайтед»

Тренерский штаб «Барселоны» определился с заявкой команды на ответный матч Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 05:18
Политика

Опрос показал отрыв Зеленского от Порошенко во втором туре выборов

Ранее был опубликован опрос социологической группы «Рейтинг», согласно которому кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы поддержать 61% избирателей.
Обновлено в 06:31
Футбол

Госдума приняла закон о безвизовом въезде болельщиков Евро-2020

В Госдуме в рамках подготовки к проведению матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года в Санкт-Петербурге приняли законопроект, предусматривающий безвизовый въезд в Россию для болельщиков по персонифицированной карте Fan ID.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Викарий рассказал о первых минутах пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 04:31
Происшествия

Charlie Hebdo показал карикатуру после пожара в Нотр-Дам

Французский сатирический еженедельный журнал Charlie Hebdo представил карикатурную обложку нового номера, посвященную пожару в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 05:44
Политика

Около дома Зеленского задержали людей с пулеметом

В элитном поселке Жемчужина Италии около Киева, где проживает кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, была задержана группа вооруженных людей.
Обновлено в 01:56
Происшествия

В Чувашии женщина отомстила насильнику, задушив его проволокой

В Чувашии перед судом предстанет местная жительница, которая задушила насильника металлической проволокой.
Обновлено в 04:52
Политика

На Украине вышла на свободу Надежда Савченко

Обновлено в 02:56
Общество

Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

Глава Серовского городского округа Свердловской области Василий Сизиков задекларировал доход своего несовершеннолетнего сына за 2018 год.
Обновлено в 05:49
Экономика

Закон об ипотечных каникулах приняли во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении законопроект об ипотечных каникулах. Об этом заявили в пресс-службе нижней палаты парламента.
Обновлено в 06:16
Транспорт

В московском метро ограничили движение на красной ветке

"На восточном участке Сокольнической линии ограничена скорость движения поездов из-за проблем с узлом водоснабжения, не принадлежащим метрополитену,", - сообщается в аккаунте Московского метро в Twitter.
Обновлено в 05:30
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Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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