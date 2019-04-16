Общество

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателяВедомости 02:04

Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% опрошенных. Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.
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Уровень одобрения Сталина гражданами России побил исторический рекорд

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Левада Центр: Роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян

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Уровень одобрения Сталина в России преодолел исторический максимум

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Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума

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Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

РБК00:00

«Левада-центр»: одобрение Сталина россиянами достигло рекорда

Коммерсантъ02:00
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Бузова призналась в желании переспать с Тарасовым

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Происшествия

Французские бизнесмены выделили €100 млн на восстановление Нотр-Дама

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Пожар в соборе Парижской Богоматери попал на видео

Социальные сети заполняют фото и видео пожара в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено вчера в 13:39
Финансы

Средняя максимальная ставка по вкладам подросла до 7,54%

В I декаду апреля 2019 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших по объёму привлеченных частных вкладов банках составила 7,5350% годовых, сообщает Центробанк РФ.
Обновлено в 01:49
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Воры-карманники чаще орудуют на пяти станциях московского метро

В 2018 году правоохранители зарегистрировали 1175 преступлений, совершенных на станциях и в переходах метро.
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В Петербурге элитная иномарка насмерть сбила женщину

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Авто

Audi показала электрический хэтчбек A2 для мегагорода

Компания Audi представила концепт электрического беспилотного хэтчбека AI: ME на автосалоне в Шанхае.
Обновлено вчера в 05:45
Хоккей

Овечкин подрался со Свечниковым в матче плей-офф НХЛ

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Транспорт

В зоне ремонтов на трассе «Урал» появились видеофиксаторы

Видеофиксаторы будут отслеживать водителей, нарушающих скоростной режим в зоне ремонта на федеральных трассах Урала, сообщает «Уралуправтодор» (управляет федеральными трассами в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, Пермском крае, ХМАО и ЯНАО).
Обновлено в 00:36
Экономика

Путин поддержал проектирование ВСМ Москва-Санкт-Петербург, пишут СМИ

Президент России Владимир Путин 10 апреля поддержал начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Санкт-Петербург, а также объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта в Петербургском транспортном узле, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:25
Экономика

В России создадут семь новых территорий опережающего развития

Премьер России Дмитрий Медведев поручил создать в России семь новых территорий опережающего развития (ТОР), передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 09:39
Транспорт

В России могут появиться платные перекрестки

В 2020 году в одном из российских городов может появиться первый платный перекресток.
Обновлено в 00:50
Наука

Медики рассказали, как можно легко уменьшить тягу к сигаретам

Обновлено вчера в 10:10
Общество

Техосмотр не придется фиксировать на камеру

Кабмин РФ отказался от идеи ввести обязательную видеофиксацию техосмотров автомобилей.
Обновлено вчера в 11:41
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Пожар, охвативший один из главных символов Парижа - собор Парижской Богоматери - стал причиной великой утраты.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Глава Минфина Турции посетил Вашингтон

Министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак посетил Вашингтон, где провел встречу со своим американским коллегой Стивеном Мнучиным.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Опубликовано видео из собора Парижской Богоматери после пожара

Обновлено в 02:03
Политика

Суд на Украине освободил Савченко из-под стражи

Обновлено вчера в 21:27
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено вчера в 03:16
Происшествия

В ГИБДД уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Москве

В пресс-службе управления ГИБДД по Москве сообщили, что в результате столкновения автобуса с препятствием на востоке столицы пострадали три человека.
Обновлено вчера в 15:42
Происшествия

Пожар на заводе «Башнефти» в Уфе потушен

Обновлено в 01:28
Политика

Рядом с домом Зеленского задержали преступников с пулеметом

В селе Иванковичи Киевской области, около дома одного из кандидатов в президенты Украины, полиция задержала вооруженную группу злоумышленников, сообщил депутат Рады, советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол

«Манчестер Юнайтед» определился с заявкой на матч с «Барселоной»

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» огласил состав на ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов с «Барселоной».
Обновлено вчера в 06:53
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У коттеджного поселка Зеленского задержали группу киллеров

Обновлено вчера в 23:51
Общество

На Ямале из-за сильных метелей закрыли все зимники

Обновлено в 00:10
Происшествия

Учительница в Красноярске подралась на уроке с ученицами

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Политика

Руководство колонии выступило против освобождения Карауловой по УДО

Руководство колонии в Вологодской области, где отбывает срок осужденная за связь с ИГ (запрещено в РФ) Варвара Караулова, выступило против ее освобождения по УДО.
Обновлено вчера в 08:34
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие

Путин распорядился направить российских военных в ЦАР

Президент РФ Владимир Путин направил в состав Миссии ООН по стабилизации ситуации в Центральноафриканской Республике 30 российских военных.
Обновлено вчера в 12:51
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Советский государственный деятель
Российский революционер, советский политический, государственный, военный и партийный деятель. С 21 января 1924 по 5 марта 1953 года - руководитель Советского государства. Генералиссимус Советского Союза. Маршал Советского Союза.
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