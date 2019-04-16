Общество
Уровень одобрения Сталина в России установил исторический рекордПрофиль 03:32
В России обновился исторический рекорд уровня одобрения Иосифа Сталина. Согласно данным «Левада-центра», деятельность генералиссимуса высоко оценили 70% россиян. 52% респондентов назвали роль Сталина в истории «скорее положительной», ещё 18% опрошенных оценивают её как «безусловно положительную».
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Хоккей
Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым
Обновлено в 07:03
Общество
Реставратор назвал сроки восстановления Нотр-Дама
«Считаю вполне реальным срок в 10–15 лет», — цитирует слова Фредерика Летоффе AFP.
Обновлено в 14:18
Политика
Чечня и Дагестан приостановили работу по уточнению границы
«Руководителями комиссий субъектов принято решение о приостановке работы по внесению в ЕГРН сведений о границах между субъектами», — заявил председатель чеченского парламента Магомед Дауров.
Обновлено в 12:24
Политика
Россия не признала решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Украинская компания "Укрнафта" сообщила о том, что международный арбитраж в Гааге вынес решение, которое обязывает Россию выплатить компенсацию компании за "утраченное в Крыму имущество" в размере $44,4 млн.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Красноярске уволена избившая школьниц учительница
Обновлено в 04:52
Происшествия
В МВД Франции заявили о решающих 15 минутах для судьбы Нотр-Дама
Два десятка пожарных рисковали своей жизнью, когда вошли в собор Парижской Богоматери, чтобы спасти несущие конструкции сооружения, рассказал замминистра внутренних дел Франции Лоран Нуньес, сообщает Reuters.
Обновлено в 11:20
Футбол
Чистка рядов в «Реале»: Зидан определил список футболистов «на выход»
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан определил список футболистов, которые покинут команды по окончании сезона.
Обновлено в 12:44
Экономика
Официально отменили три налоговых декларации
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Авто
Geely представила в Шанхае электрический концепт-кар Preface
За разработку концепт-кара отвечало специальное дизайнерское подразделение Geely в Шанхае.
Обновлено в 13:44
Здоровье
В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали
Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Энергетика
«Газпром» увеличил транзит газа через Украину на 25%
Российский "Газпром" за последнюю неделю резко увеличил объемы транспортировки газа в Европу по украинскому маршруту – на 60 млн куб. м в сутки, или на 25%, доведя их ориентировочно до 300 млн куб. м в сутки, сообщил в Facebook глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Коболев.
Обновлено в 06:57
Здоровье
Эксперты раскрыли, сколько нужно ходить пешком для похудения
Обновлено в 07:26
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Политика
Могерини заявила, что границы не могут быть изменены военной силой
Евросоюз исходит из принципа, что изменение границ не может производиться военным путем, заявила во вторник глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
Обновлено в 11:52
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено в 14:18
Политика
МИД назвал недобросовестным обращение Украины в трибунал из-за моряков
Международное судебное разбирательство не должно препятствовать уголовному расследованию, которое ведется в России, а его результаты не должны предопределяться решением международного судебного органа.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Саратове две женщины пострадали в результате взрыва в троллейбусе
Как рассказали в областной службе спасения, пострадали две женщины: одну из них госпитализировала бригада скорой помощи, другую реанимационный автомобиль областной службы спасения.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Стало известно, когда Меган Маркл родит первенца
Напомним, что недавно стало известно, что Меган и Гарри не планируют показывать новорождённого и сообщать о его рождении непосредственно в день, когда это произойдёт.
Обновлено в 05:02
Политика
Путин предложил Макрону помощь в восстановлении собора Нотр-Дам
Президент России Владимир Путин предложил французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь лучших российских специалистов в восстановлении собора Парижской Богоматери.
Обновлено в 04:22
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Политика
Волочкова вызвала Навального на «шпагатную дуэль»
Артистка ответила оппозиционеру на критику Российская балерина Анастасия Волочкова жестко ответила оппозиционеру Алексею Навальному.
Обновлено в 05:28
Общество
Водолазы обследуют столичные водоемы перед купальным сезоном
Водолазы обследуют столичные водоемы, в которых москвичи будут купаться этим летом. Об этом у себя во "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.
Обновлено в 13:35
Экономика
Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским
Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Политика
Трамп обсудил с главой Минфина Турции поставки российских С-400
Дональд Трамп, лидер США, обсудил с Бератом Албайраком, главой турецкого Минфина, покупку Турцией российских ЗРК С-400.
Обновлено в 03:50
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала фигуру спустя три недели после родов
Несколько дней назад Савельева поблагодарила поклонников за поздравления и сообщила, что находится дома.
Обновлено в 07:40
Авто
АвтоВАЗ предложил россиянам придумать названия для новых моделей Lada
АвтоВАЗ предложил посетителям своего сайта придумать названия для новых автомобилей Lada, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:28