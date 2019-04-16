Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекордРБК 00:00

Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину. Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов.

Политика Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты» Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.

Политика Госдума приняла закон о надежном интернете Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

Общество Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».

Шоу-бизнес Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.

Технологии Apple Books провела встречи с российскими издательствами По словам топ-менеджеров трёх крупных российских издательств, представители сервиса по электронной продаже книг корпорации Apple посетили Россию, чтобы узнать, как устроен российский рынок электронных книг.

Политика Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.

Происшествия В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.

Политика Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Политика Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Происшествия Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска» Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.

Политика Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.

Политика Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.

Происшествия В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.

Происшествия Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.

Политика Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.

Транспорт В России могут сделать некоторые перекрестки платными В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Происшествия В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).