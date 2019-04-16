Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекордРБК 00:00

Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину. Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов.
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Почему с опросами о Сталине не все так просто. Объясняет Константин Гаазе

Дождь10:38

Опрос показал рекордный уровень одобрения Сталина в России

РИА Новости07:10

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

РБК00:00

Уровень одобрения Сталина в России побил рекорд

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Впервые в XXI веке роль Сталина положительно оценило большинство россиян

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Социолог объяснил «жаждой крови» рекордный уровень одобрения Сталина

URA.Ru05:38
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Сын-семиклассник уральского мэра за год заработал 400 тысяч рублей

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Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»

Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
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Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
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Общество

Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама

Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
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Верка Сердючка выступит на Евровидении

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В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.
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По словам топ-менеджеров трёх крупных российских издательств, представители сервиса по электронной продаже книг корпорации Apple посетили Россию, чтобы узнать, как устроен российский рынок электронных книг.
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Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение

Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Происшествия

В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу

Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
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В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет

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Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
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Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
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Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом

Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
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Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

Обновлено вчера в 21:01
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия

Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»

Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
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Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету

Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
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Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
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В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны

В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
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Свидетель рассказал о начале конфликта с участием Кокорина и Мамаева

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РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
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В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
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Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
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Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин

Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
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