Общество
Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекордРБК 00:00
Наконец, с 2015 года снижается число нейтрально или негативно настроенных россиян к Сталину. Те же тенденции видны и по вопросу о признании заслуг Сталина перед страной. По итогам последнего мартовского опроса его роль считают положительной 70% россиян, что является рекордом за все время опросов.
Читать в источнике
Оценить2005
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7306 источников, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 10:51
Политика
Госдума приняла закон о надежном интернете
Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Для восстановления собора Парижской Богоматери семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернара Арно готова выделит 200 млн евро, об этом сообщают «Известия».
Обновлено в 11:29
Политика
В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины
Обновлено вчера в 16:50
Музыка
Верка Сердючка выступит на Евровидении
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Александр Семчев к 50-летнему юбилею похудел на 100 кг
В новом интервью заслуженный артист рассказал о новом амплуа, отдыхе в родном городе и работе над собой — Семчев сумел сбросить 100 кг.
Обновлено в 00:39
Игры
В Sony рассказали, какой будет новая Playstation
Обновлено в 11:56
Технологии
Apple Books провела встречи с российскими издательствами
По словам топ-менеджеров трёх крупных российских издательств, представители сервиса по электронной продаже книг корпорации Apple посетили Россию, чтобы узнать, как устроен российский рынок электронных книг.
Обновлено в 05:31
Политика
Экс-глава Полтавской области подал в суд на Порошенко за увольнение
Экс-глава Полтавской области Валерий Головко потребовал признать указ Петра Порошенко о его увольнении противоправным и подал соответствующий иск в Кассационный административный суд Украины.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В Мордовии арестовали подозреваемого в убийстве подростка в лесу
Бывший главврач детской стоматологической поликлиники, подозреваемый в убийстве 15-летнего школьника в лесу в Мордовии, заключен под стражу, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Мордовии.
Обновлено в 11:13
Наука
В останках жеребенка кровь сохранилась на 42 тысячи лет
Обновлено в 07:52
Политика
Опрос показал резкий отрыв Зеленского от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский перед вторым туром выборов опережает своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, почти втрое.
Обновлено в 11:00
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Путин одобрил железнодорожную трассу между Москвой и Петербургом
Президент России Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:27
Политика
Путин признал проблемы в ракетно-космической отрасли
Обновлено в 07:17
Хоккей
Александр Овечкин: Свечников сам предложил мне подраться
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Происшествия
Участницу Pussy Riot задержали по пути на церемонию «Золотая маска»
Сотрудники полиции задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину, которая должна была участвовать в церемонии вручения премии «Золотая маска» в Большом театре, сообщил в Twitter издатель «Медиазоны» Петр Верзилов.
Обновлено в 12:20
Политика
Канал Коломойского подал в суд на Порошенко за клевету
Руководство телеканала "1+1 медиа", которым владеет украинский олигарх Игорь Коломойский, подало в суд на украинского лидера Петра Порошенко за клевету, передает УНИАН.
Обновлено в 12:19
Политика
Украина обратится в трибунал для освобождения задержанных моряков
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому МИД обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом на принятие принудительных мер к РФ для освобождения украинских моряков, задержанных за незаконное пересечение границы РФ.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Японии произошло извержение самого крупного вулкана страны
В Японии произошло извержение вулкана Асо, который считается самым крупным в стране.
Обновлено в 10:39
Происшествия
Суд назначил Хасану Кациеву 20 тысяч рублей штрафа
Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Обновлено в 09:53
Политика
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
РБК со ссылкой на свои источники сообщает, что, согласно плану, жители ДНР и ЛНР смогут получать российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в стране более пяти лет.
Обновлено вчера в 13:41
Транспорт
В России могут сделать некоторые перекрестки платными
В Национальной технологической инициативе "Автонет" предложили сделать некоторые перекрестки в России платными.
Обновлено в 01:19
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Происшествия
В Канаде мужчина застрелил четверых знакомых
В Канаде четыре человека были застрелены в разных частях города Пентиктон (провинция Британская Колумбия).
Обновлено вчера в 21:36
Здоровье
Ученые назвали российские дачи причиной преждевременной смерти мужчин
Ученые провели исследование и назвали российские дачи одной из главных причин преждевременной смерти граждан РФ.
Обновлено в 10:12