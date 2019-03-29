Финансы
Уровень долговой нагрузки россиян приблизился к историческому пикуРоссийская газета 05:18
Долговая нагрузка россиян сегодня составляет 9,9%. Такой вывод,как сообщает агентство ТАСС, содержится в презентации директора департамента финансовой стабильности Банка России Елизаветы Даниловой. При этом самый большой уровень долговой нагрузки был отмечен в 2014 году, тогда он составлял 10,4%.
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с чего всё началось
Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ, сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова.РИА Новости05:17
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