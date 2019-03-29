Энергетика
Уровень добычи нефти в апреле снизился до 168%Коммерсантъ 20:43
Страны ОПЕК снизили уровень добычи нефти в апреле до 168%. «Процент выполнения обязательств в апреле составил 168%»,— сообщается в коммюнике организации.
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Шоу-бизнес
Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
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Ирина Пегова редко делится подробностями личной жизни, и поклонники мало что знают о ее 13-летней дочери Татьяне.
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Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
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Общество
Гороскоп на 19 мая: В полнолуние мысли часто воплощаются в реальность
Гороскоп на 19 мая, по данным астрологов наступает майское полнолуние.
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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Политика
Юрист Портнов вернулся на Украину. Для Порошенко все только начинается
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Обновлено в 07:02
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
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Общество
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Плохая экология, по мнению 60% россиян, способствует развитию аллергии, кроме того наиболее распространена у граждан аллергия на растения (26%), показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено в 20:28
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей
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Авто
Стали известны первые подробности о новом купеобразном гибриде WEY VV7 GT PHEV
В движение WEY VV7 GT PHEV будет приводиться 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом, пару которому составит электромотор и литий-ионная батарея.
Обновлено в 10:02
Здоровье
Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты
Обновлено в 07:47
Происшествия
В амурском селе Усть-Ивановка горел детский сад
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Шоу-бизнес
Агния Кузнецова отдохнула в компании Максима Виторгана
Обновлено в 14:00
Армия и оружие
Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан
Обновлено в 20:25
Хоккей
«Сент-Луис» обыграл «Сан-Хосе» и повел в серии
"Сент-Луис Блюз" обыграл "Сан-Хосе Шаркс" в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:03
Авто
Эксперты назвали самые надёжные подержанные автомобили
Эксперты британского портала What Car назвали десять самых надёжных подержанных моделей автомобилей.
Обновлено в 19:48
Музыка
AFP: умер певец Нильда Фернандез
Франко-испанский шансонье, обладатель редкого мужского альта Нильда Фернандез скончался на юге Франции в возрасте 61 года.
Обновлено в 18:04
Религия
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов
Обновлено в 10:54
Гаджеты
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Обновлено в 15:31
Музыка
12-летний забайкалец Толочкин пробился в финал песенного телешоу «Ты супер!»
Воспитанник Петровск-Забайкальского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, 12-летний Виталий Толочкин прошёл в финал всероссийского песенного конкурса «Ты супер!» на телеканале НТВ.
Обновлено в 20:53
Кино
Сверхманевренный истребитель Су-30СМ показали на видео
В Сети появилось красочное видео, демонстрирующее сверхманевренный истребитель Су-30СМ, произведенный в России.
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Reuters: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android
Alphabet Inc. — материнская компания Google — приостановила сотрудничество с телекоммуникационной компанией Huawei из-за того, что китайская компания попала в черный список правительства США, передает Reuters со ссылкой на неназванный источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 16:37
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10