Энергетика

Уровень добычи нефти в апреле снизился до 168%Коммерсантъ 20:43

Страны ОПЕК снизили уровень добычи нефти в апреле до 168%. «Процент выполнения обязательств в апреле составил 168%»,— сообщается в коммюнике организации.
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