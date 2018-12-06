Экономика

Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет
РБК
03:58

Анализ, проведенный банком UBS, показал, что уровень безработицы в 48 наиболее развитых странах мира снизился до 5,2%. Это ненамного выше минимальной отметки 5%, зафиксированной в 1980 году, сообщает Financial Times.
РБК03:58

Подробнее о событии

Уровень безработицы в мире снизился до минимальной отметки за 38 лет

РБК03:58

СМИ: Уровень безработицы в мире достиг самого низкого уровня почти за 40 лет

Экономика сегодня03:43

СМИ: уровень безработицы в мире достиг минимума за почти 40 лет

Аргументы и Факты03:38

Financial Times: безработица в мире стала наименьшей за 40 лет

REGNUM02:52

СМИ сообщили о снижении уровня безработицы в мире до минимума за 40 лет

Известия02:39

СМИ: Уровень безработицы в мире достиг самого низкого уровня почти за 40 лет

Политика Сегодня02:19

FT: уровень безработицы в мире достиг самого низкого уровня почти за 40 лет

ТАСС02:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7130 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Экономика

Медведев назвал 2018 год позитивным для российской экономики

Уходящий 2018 год стал вполне позитивным для российской экономики, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам.
Обновлено в 04:49
Экономика

ЦБ аннулировал лицензии у трех банков

Центробанк России 6 декабря отозвал лицензии сразу у трех кредитных организаций: у московских ООО КБ "Экономикс-Банк" и АО КБ "Златкомбанк", а также у краснодарского АО "Си Ди Би БАНК".
Обновлено в 05:10
Энергетика

Комитет ОПЕК+ рекомендовал сократить добычу нефти

Мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендует участникам сделки сократить добычу нефти на первую половину 2019 года.
Обновлено в 04:43
Экономика

Россияне потратят на Новый год в среднем по 16 900 рублей

Средний россиянин собирается потратить на празднование Нового, 2019 года 16 900 руб.
Обновлено в 05:25
Экономика

Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз

Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 04:49
Экономика

ФАС не нашла вины «Роснефти» в отказе продавать топливо на бирже

Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что в приостановке «Роснефтью» биржевых торгов топливом нет юридической вины, а потому оснований наказать компанию нет, сообщает агентство ТАСС.
Обновлено в 05:18
Финансы

Минфин решил разместить ОФЗ в юанях в 2019 году

Российский Минфин рассчитывает разместить облигации федерального займа (ОФЗ) в китайских юанях в 2019 году.
Обновлено в 04:52
Экономика

Utair объявила себя первым гибридным лоукостером

Обновлено в 04:57
Финансы

Рынок акций РФ вырос по индексу МосБиржи на бумагах «ЛУКОЙЛа»

Акции "ЛУКОЙЛа" в среду выросли на 1% - до 5260 рублей, капитализация компании достигла 4,474 трлн рублей, по этому показателю нефтяная компания вышла на второе место после "Роснефти" (4,6526 трлн рублей), сместив Сбербанк (4,401 трлн рублей).
Обновлено в 05:10
Экономика

Bloomberg перечислил главные риски для мировой экономики в 2019 году

Экономика страны вырастет в 2019 году на 0,5%.
Обновлено в 05:23
Экономика

Сбербанк ограничил переводы денег на кредитные карты

По данным агентства, банк отменил переводы на кредитные карты по номеру телефона.
Обновлено в 05:10
Недвижимость

Трудное время: на что могут рассчитывать проблемные ипотечные заемщики

Программа помощи ипотечным заемщикам С 2015 года в России действует программа помощи ипотечным заемщикам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Обновлено в 05:00
Экономика

Что будет с Bitcoin. Цена криптовалюты может упасть еще на 60%

Стоимость Bitcoin может упасть еще на 60%, до $1500, считает аналитик Bloomberg Intelligence Майк Макглоун.
Обновлено в 04:59
Экономика

Сбербанк станет агентом Минприроды по проекту «Чистый воздух»

Сбербанк станет кредитором и консультантом Минприроды по федеральному проекту «Чистый воздух», сообщает РБК со ссылкой на первого замруководителя ведомства Дениса Храмова.
Обновлено в 04:07
Экономика

Siemens предложил РЖД новые двухэтажные и спальные вагоны

Компания Siemens готова производить для РЖД двухэтажные вагоны и электропоезда со спальными вагонами на базе «Ласточки», сообщил президент Siemens в России Александр Либеров в интервью «Ведомостям».
Обновлено в 03:34
Главное