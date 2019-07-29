Экономика
Уровень бедности в России вырос в начале годаРБК 09:45
Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 10:27, Вашингтон
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Хоккей
Василевский продлил контракт с «Тампа Бэй»
Обновлено в 09:40
Общество
Бельгия продлила срок работы двух атомных реакторов в нарушение требований ЕС
Решение властей Бельгии продлить срок эксплуатации атомных реакторов Doel 1 и Doel 2 было принято с нарушением требования о проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду, следует из постановления суда ЕС в Люксембурге.
Обновлено в 07:10
Экономика
Медведеву ответили, почему в Севастополе не были начаты стройки
«Несмотря на огромные объемы средств, запланированных государством по ФЦП развития Крыма и Севастополя, никакие стройки в 2018 году начаты не были», — констатировал врио губернатора.
Обновлено в 09:19
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Помпео прокомментировал акции протеста в России
Государственный секретарь США Майк Помпео, комментируя прошедшие в Москве акции протеста, заявил, что Вашингтон выступает за свободу выражения мнения по всему миру.
Обновлено в 09:45
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено вчера в 11:39
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Происшествия
В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе
Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Петербурженка отсудила компенсацию за падение в банке
Жительница Петербурга получит 15 тысяч рублей компенсации морального вреда от банка, в офисе которого она упала с кресла.
Обновлено в 09:42
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Общество
Москвичей предупредили о температурном антирекорде
В Москве к середине недели столбики термометров могут опуститься до пяти градусов тепла. Об этом 28 июля сообщил портал «Метеовести».
Обновлено вчера в 20:53
Футбол
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в «Зенит»
Полузащитник «Барселоны» Малком может перейти в санкт-петербургский «Зенит».
Обновлено в 08:56
Происшествия
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
"В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.
Обновлено в 10:04
Шоу-бизнес
Боярская поздравила Матвеева с 37-летием фруктовым тортом
Своего возлюбленного с днем рождения актриса поздравила фруктовым тортом, не забыв зажечь для именинника свечи, которые Матвеев смог погасить после того, как загадал желание.
Обновлено в 07:54
Экономика
Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта
Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено 26 июля в 19:05
Общество
Росгвардия заказала мониторинг сообщений о себе в прессе и соцсетях
В Росгвардии хотят определить издания с наибольшим количество публикаций о ее службах и «наиболее активных авторов».
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Украинские морпехи в Донбассе начали бунтовать
По словам Басурина, украинские военнослужащие требуют от командования увеличить их материальное обеспечение.
Обновлено в 03:00
Политика
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой
Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Обновлено в 09:49
Происшествия
Врачи Навального заявили о возможном отравлении политика
Обновлено вчера в 16:43
Общество
В Госдуме призвали наказывать за футболки с нецензурными надписями
Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал отправлять на исправительные работы граждан, которые появляются в общественных местах с нецензурными надписями на одежде.
Обновлено в 04:30
Происшествия
Илью Яшина арестовали на 10 суток
Обновлено в 08:43
Политика
В Грузии подсчитали убытки от запрета полетов в Россию
Россия запретила прямое авиасообщение с Грузией с 8 июля в ответ на антироссийские выступления.
Обновлено в 10:09
Технологии
Стандарт для «умных» счётчиков ЖКХ разработали в РФ
Разработанный Центром стандарт OpenUNB позволит легко объединять «умные» счётчики в единую систему.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Oppo показала смартфон с «дисплеем-водопадом»
Производитель гаджетов Oppo из КНР показал новый экран Waterfall, созданный для девайсов новой генерации.
Обновлено в 03:10
Технологии
Двигатель для вертолета Ми-38 испытали в условиях обледенения
Новый двигатель для вертолета Ми-38 успешно испытали в условиях обледенения, сообщает пресс-служба ОДК-Климов.
Обновлено в 07:34