Экономика

Росстат: уровень бедности в России продолжает падениеNews.ru вчера в 11:37

По подсчётам ведомства, в настоящее время за чертой бедности в РФ живут 14,7 млн россиян. Их суммарные доходы на душу населения являются ниже прожиточного минимума по стране В среднем за 2018 год уровень бедности в России составил 12,9% против 13,2% годом ранее, привёл данные Росстат.
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных
 Росстата.
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