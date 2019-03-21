Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменилсяИнтерфакс 11:42

с чего всё началось

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат. Уровень бедности в РФ в 2018 году составил 12,9% против 13,2% в 2017 году.

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

Транспорт Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Экономика Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Политика Глава Оренбургской области объявил об отставке Глава Оренбургской области Юрий Берг обратился к президенту России Владимиру Путину с прошением об отставке.

Общество Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.

Футбол Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020 Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Шоу-бизнес На похоронах Началовой заметили мистический знак Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Общество В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Политика Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.

Финансы Рубль слегка повышался вечером к доллару и евро в ожидании решений ФРС Рубль вечером слегка повышался против доллара и евро, отыгрывая общую тенденцию к повышенному спросу на рисковые активы.

Политика Трамп заявил, что США пора признать суверенитет Израиля над Голанами Президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон стала мамой в третий раз Особенно трудным для Симпсон оказалось вынашивание третьего ребенка. За девять месяцев певица набрала порядка 40 лишних килограммов.

Кино В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.

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Политика Украина ввела санкции против Володина Власти Украины ввели санкции в отношении председателя Государственной думы Вячеслава Володина.

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

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Общество Активист: вместо реформы ПНИ десятки миллиардов направляют на их строительство Вместо анонсированной реформы системы психоневрологических интернатов государство направляет колоссальные средства на создание новых, укрупненных учреждений, заявил председатель ассоциации Даун Синдром Сергей Колосков.

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Футбол Гол Шейдаева не спас Азербайджан от поражения Хорватии В первом туре квалификации к Евро-2020 в группе Е Хорватия не без труда обыграла Азербайджан. В другом матче дня Россия уступила Бельгии.

Общество Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.