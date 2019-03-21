Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ 12:33
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).
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