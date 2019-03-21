Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ 12:33

с чего всё началось

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Авто Кроссовер Infiniti QX60 получит новый двигатель в России Сообщается, что новый двигатель, представленный в российской версии автомобиля, был установлен в кроссоверы американского производства еще в 2016 году.

Общество МЧС предупредило о мокром снеге и сильном ветре в Москве В Москве 22 марта ожидаются мокрый снег, дождь и усиление ветра. МЧС опубликовало экстренное предупреждение в связи с непогодой.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.

Политика Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Футбол Как выглядит раздевалка сборной России после поражения от Бельгии Сборная России в своём официальном аккаунте в Twitter опубликовала фотографию из раздевалки команды после гостевого матча против Бельгии.

Космос С космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega Во Французской Гвиане с космодрома Куру стартовала ракета-носитель Vega с итальянским спутником PRISMA.

Политика Россия и ООН активизируют усилия по ликвидации «Эр-Рукбана» Россия совместно с ООН активизирует усилия по ликвидации печально известного лагеря «Эр-Рукбан» в Сирии.

Политика Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.

Происшествия Глава Росгеологии отправлен в отставку Росимущество выпустило директиву о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Росгеологии" Романа Панова, сообщили источники "Ъ".

Финансы Россия разместит евробонды на $3 млрд и на €750 млн По словам собеседников агентства, объем размещения нового выпуска евробондов в долларах составит $3 млрд, доразмещения в евро - €750 млн.

Авто Названы автомобили, которые сложнее всего угнать Исследовательский центр Thatcham Research из Британии опубликовал рейтинг автомобилей, наиболее защищенных от удаленного взлома и угона.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в ночь с четверга на пятницу в ряде стран мира.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Футбол «Енисей» обыграл «Ростов» в молодежном первенстве "Енисей" победил "Ростов" в матче 18-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил защитник Глеб Захаров.

Авто Угнанный много лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден В одном из гаражей Питсбурга нашли машину Mercedes SL500, которая была украдена из торговой площадки еще в 1991 году.

Экономика Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.

Энергетика Правительство заморозило цены на бензин до лета По действующему соглашению нефтяники были обязаны до конца марта сдерживать цены на АЗС и в мелкооптовой торговле, благодаря чему стоимость топлива на заправках с начала года выросла лишь на 0,4–1,1% (в прошлом году – на 8–9%).

Общество До конца года в Петербурге расселят пять аварийных домов В течение 2019 года власти Петербурга планируют расселить все оставшиеся аварийные дома, стоящие на учете с 1 января 2017 года.

Наука Световая левитация поможет управлять космическими кораблями Исследователи из Калифорнийского технологического института придумали иной подход, который позволит перемещать объекты любой формы и размера с помощью светового луча.