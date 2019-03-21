Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ 12:33

с чего всё началось

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Экономика Минкульт поменял руководство дирекции после проверки Счетной палаты Министерство культуры России по результатам проверки Счетной палаты сменило руководство дирекции по строительству, реконструкции и реставрации.

Армия и оружие В США начали испытания самого быстрого вертолёта в мире Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT совершил свой первый полет. Машина позиционируется как самый быстрый на планете вертолёт.

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