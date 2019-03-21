Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ 12:33

с чего всё началось

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

Происшествия Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.

Политика Донбасс готовится к массовой выдаче российских паспортов Москва планирует масштабный прием в гражданство Российской Федерации жителей мятежного Донбасса.

Транспорт ВЦИОМ: почти 80% россиян считают такси безопасным видом транспорта Большинство россиян (79%) считают, что совершать поездки на такси безопасно, а за последние пять лет почти половина (46%) опрошенных стали чаще использовать именно такой способ передвижения по городу.

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Космос Конец света 21 апреля: конспирологи пророчат, что Нибиру затмит Солнце Согласно новому прогнозу, 21 апреля мифическая планета Нибиру заслонит Солнце, после чего температура на планете стремительно упадет до минус 273 градусов по Цельсию, то есть абсолютного нуля.

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Здоровье В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.

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Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.

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Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

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Политика Орешкин предложил провести полную инвентаризацию российских земель Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил о необходимости инвентаризации всех объектов недвижимости в стране, в том числе земли, передает корреспондент РБК.

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Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.