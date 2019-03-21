Экономика

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ 12:33

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных
 Росстата.
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Обновлено вчера в 12:44
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В отличие от ранее размещаемых выпусков ОФЗ-н, при покупке и предъявлении к выкупу облигаций нового формата гражданам не придется уплачивать комиссию банкам-агентам: соответствующие расходы будет нести эмитент (Минфин России).
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Число жертв в результате крушения парома недалеко от иракского города Мосул достигло 93 человек. Об этом 21 марта сообщает телеканал Rudaw.
Обновлено в 16:20
Экономика

Китайская Skyworth локализует производство ТВ в России

Китайский бренд Skyworth локализует производство в России, заявил директор по продажам на зарубежных рынках Skyworth Джонни Ван.
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Intel впервые показала свою дискретную видеокарту

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Обновлено в 00:59
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Суд расторг брак Марата Башарова и его супруги

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Обновлено в 12:19
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МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов

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Сегодня же после завершения церемонии прощания к могиле Началовой вышла черно-белая кошка.
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В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом

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Общество

Названы самые ленивые регионы России

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Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
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Клуб НХЛ «Оттава Сенаторз» вызвала из своего фарм-клуба в АХЛ российского нападающего Виталия Абрамова, сообщает официальный сайт «Сенаторз».
Обновлено в 13:41
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Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

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Обновлено в 04:55
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