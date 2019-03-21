Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ 12:33

с чего всё началось

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

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Шоу-бизнес Марат Башаров официально развелся с женой В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.

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Культура Марлена Хуциева похоронили на Троекуровском кладбище Советского и российского режиссера Марлена Хуциева, который скончался 19 марта в возрасте 93 лет, похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище.

Транспорт Участок «красной» ветки метро снова закроют с 30 марта Пять станций Сокольнической линии метро будут закрыты с 30 марта по 5 апреля, сообщает пресс-служба столичной подземки.

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Футбол Кипр разгромил Сан-Марино в матче отборочного турнира Евро-2020 Сборная Кипра одержала победу в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со сборной Сан-Марино.

Спорт Энберт: цели остаются прежними — стать лучшими в мире, мы можем это Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в дуэте с Натальей Забияко, прокомментировал прогресс в катании, который позволил им стать третьими на чемпионате мира в Сайтаме (Япония) в соревнованиях спортивных пар.