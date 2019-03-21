Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменилсяИнтерфакс 11:42

Численность населения РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2018 году, по предварительным данным, составила 18,9 млн человек против 19,3 млн в 2017 году, сообщил в четверг Росстат. Уровень бедности в РФ в 2018 году составил 12,9% против 13,2% в 2017 году.

Уровень бедности в России в 2018 году почти не изменился

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