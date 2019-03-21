Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимумаКоммерсантъ вчера в 12:33

с чего всё началось

Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата. В 2017 году таких было 19,3 млн человек (13,2%).

Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума

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Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Сергей Шнуров пришел в Госдуму на парламентские слушания по законопроекту «О культуре».

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Происшествия На юго-западе Москвы потушили пожар на складе Спасатели потушили пожар на складе на площади около 600 квадратных метров юго-западе Москвы, сведений о пострадавших нет, сообщает столичный главк МЧС.

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