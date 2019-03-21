Уровень бедности в России снизился до рекордных показателейРоссийская газета 02:21

с чего всё началось

Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата. За чертой бедности проживают 18,9 миллионов россиян, что является самым малым показателем после 2014 года, когда он был равен 11,2 процента.

Уровень бедности в России снизился до рекордных показателей

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Общество В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.

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Происшествия В Афинах в полицейскую будку около посольства России бросили гранату В Афинах в полицейскую будку возле здания российского консульства бросили взрывное устройство, передает телеканал "Россия 24".

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Происшествия Шесть человек погибли в результате взрыва на химзаводе в Китае В Китае взрыв на химическом заводе унес жизни как минимум шести человек.

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Политика Трамп предложил признать Голанские высоты израильскими Президент США Дональд Трамп намерен признать Голанские высоты израильской территорией.

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