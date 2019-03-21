Экономика
Уровень бедности в России снизился до рекордных показателейРоссийская газета 02:21
Уровень бедности в России по итогам 2018 года снизился до 12,9 процента, свидетельствуют данные Росстата. За чертой бедности проживают 18,9 миллионов россиян, что является самым малым показателем после 2014 года, когда он был равен 11,2 процента.
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Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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