Экономика
Уровень бедности в России достиг минимума с 2014 годаТелеканал 360° вчера в 14:29
Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень бедности в России снизился до 12,9%. С 2014 года это самый низкий показатель. Служба подсчитала, что в 2018 году в РФ с доходами ниже прожиточного минимума проживало 18,9 миллиона граждан, что на 0,4 миллиона меньше, чем в 2017 году.
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с чего всё началось
Численность жителей России с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в 2018 году составила 18,9 млн человек, или 12,9% от всего населения, следует из предварительных данных Росстата.РБКвчера в 11:48
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Бедность в России рекордно сократилась: стоит ли верить официальной статистике
Комсомольская правда07:27
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
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