Уровень бедности в России достиг минимума с 2014 годаТелеканал 360° вчера в 14:29

с чего всё началось

Росстат опубликовал данные, согласно которым уровень бедности в России снизился до 12,9%. С 2014 года это самый низкий показатель. Служба подсчитала, что в 2018 году в РФ с доходами ниже прожиточного минимума проживало 18,9 миллиона граждан, что на 0,4 миллиона меньше, чем в 2017 году.

Уровень бедности в России достиг минимума с 2014 года

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