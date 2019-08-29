Общество

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияУровень Амура в Комсомольске-на-Амуре превысил 700 см

По последним прогнозам гидрологов, уровень Амура у города к 4-9 сентября может подняться до 820 см.
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Жителям подтапливаемых домов в Комсомольске рекомендуют переехать в ПВР

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Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров

РИА Новости28 августа в 21:33
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В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
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В МИД Польши заявили о несоответствии России «исторической правде»

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