Футбол

Урош Спайич: «Против нас „паркуют автобус“, но „Арсенал“ хотел играть»
Матч ТВ
12:37

Соперник хотел играть в футбол. Ведь чаще против нас здесь «паркуют автобус».
Матч ТВ12:37

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Урош Спайич: «Против нас „паркуют автобус“, но „Арсенал“ хотел играть»

Матч ТВ12:37

Урош Спайич: «Против нас „паркуют автобус“, но „Арсенал“ хотел играть»

Sportbox.RU12:37
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