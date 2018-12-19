Российский актер и телеведущий Иван Ургант станет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ в 2019 году, сообщает пресс-служба лиги. По словам Урганта, которые приводит официальный сайт лиги, участие в Матче всех звезд стало для него хорошей традицией.

Ургант в третий раз станет ведущим Матча всех звезд Единой лиги ВТБ

Баскетбол Баскетбол Лука Дончич стал автором лучшей передачи дня в НБА Новичок «Далласа» Лука Дончич исполнил лучшую передачу игрового дня в НБА.

Баскетбол Баскетбол НБА предупредила игрока «Лейкерс», который хотел пожаловаться на судей Форвард «Лейкерс» Кайл Кузма получил предупреждение от НБА за то, что он не должен писать сообщения негативного характера на страничках судей лиги в Twitter.

Баскетбол Баскетбол Кубок ФИБА-Европа. «Автодор» в гостях сыграет с «Лейденом» Сегодня в рамках второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа саратовский «Автодор» в гостях сыграет с голландским «Лейденом».

Баскетбол Баскетбол Свой первый матч в ¼ Кубка России баскетболисты «ПАРМЫ» проиграли В среду, 19 декабря, пермяки вступили в борьбу за Кубок России. Встреча проходила в Южно-Сахалинске против команды "Восток-65".

Баскетбол Баскетбол ЦСКА проиграл «Фенербахче» в матче Евролиги Московский ЦСКА в гостях уступил стамбульскому "Фенербахче" в матче 13-го раунда регулярного сезона баскетбольной Евролиги.

Баскетбол Баскетбол Стефан Муди покинул «Цмоки-Минск» Разыгрывающий Стефан Муди покинул «Цмоки-Минск». В 9 матчах Лиги ВТБ Муди набирал 12,2 очка, 2,6 подбора и 3,8 передачи в среднем за игру.

Баскетбол Баскетбол В. Карасёв: Еврокубок ещё не закончился, ещё можно надеяться на чудо Еврокубок ещё не закончился, ещё можно надеяться на чудо, чтобы джинн вылез из лампы и помог нам.

Баскетбол Баскетбол Джарретт Аллен не позволил Леброну Джеймсу забить сверху Центровой «Бруклина» Джарретт Аллен не позволил форварду «Лейкерс» Леброну Джеймсу забить сверху, поставив эффектный блок-шот.

Баскетбол Баскетбол Евролига и SAP проведут конкурс для сторителлеров Евролига и производитель программного обеспечения для организаций SAP проведут конкурс для сторителлеров, которые должны будут ориентироваться на баскетбольную статистику и данные.

Баскетбол Баскетбол «Хьюстон» интересуется Кентавиусом Колдуэллом-Поупом Согласно сообщению The New York Times, «Хьюстон» интересуется атакующим защитником «Лейкерс» Кентавиусом Колдуэллом-Поупом.

Баскетбол Баскетбол Интерес к Остину Риверсу проявляют 4-5 команд Интерес к защитнику Остину Риверсу проявляют 4-5 команд НБА.