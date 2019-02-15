Музыка
Ургант снял пародию на поющих Дворковича, Ткачева и ТимаковуГазета.Ru 01:03
Запись шоу опубликована на ютубе. В пародии Иван Ургант, Александр Гудков и Алла Михеева поют ту же песню, а также пьют за "юмористическое лобби". Ранее сообщалось, что подпевающих Кадышевой в самолете Дворковича и Ткачева сняли на видео.
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Политика
Народная артистка СССР призвала украинцев «изолироваться» от россиян
Украинская актриса, народная артистка СССР Ада Роговцева в интервью изданию ZIK раскритиковала менталитет россиян и призвала украинцев изолироваться от них.
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Трехлетняя девочка из России упала с третьего этажа в Тенерифе
Трехлетняя российская девочка упала с третьего этажа на курорте Пуэрто-де-Сантьяго на испанском острове Тенерифе и погибла.
Обновлено в 17:35
Экономика
Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.
Обновлено в 16:06
Происшествия
Четверо полицейских пострадали при стрельбе в США
Четыре полицейских пострадали при стрельбе в офисе в американском городе Орора в штате Иллинойс. Правоохранители задержали злоумышленника.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Почему задержали основателя инвестфонда Baring Vostok
В Москве 15 февраля по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ) задержали гражданина США Майкла Калви, основателя Baring Vostok — одной из старейших инвестиционных компаний, работающих в России.
Обновлено в 17:41
Политика
Скончался бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев
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Политика
Трамп ввел режим чрезвычайного положения в США
"Президент подписывает декларацию о национальном режиме ЧП в связи с угрозой безопасности государства и гуманитарным кризисом на южной границе", — написала Сандерс.
Обновлено в 11:51
Транспорт
Минтранс поддержал идею ужесточения наказания за превышение скорости
«Минтранс поддерживает установление административного штрафа в размере 500 рублей за превышение скорости движения на величину от 10 до 20 км/ч», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:55
Политика
Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго
Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран.
Обновлено в 11:17
Футбол
Роналду и Дибала помогли «Ювентусу» разгромить «Фрозиноне»
Обновлено в 17:31
Общество
Русского иммигранта пристыдили за «непристойный» номер на Tesla
Отмечается, что владельцу Tesla придется сдать номер, в противном случае он будет аннулирован.
Обновлено в 16:25
Политика
«Да пошел ты»: пенсионер отверг признание в любви от Порошенко
В Харькове пенсионер послал президента Украины Петра Порошенко 14 февраля.
Обновлено в 12:44
Спорт
Норвежец Кристиансен победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону
В американском Солт-Лейк-Сити продолжается этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 14:53
Общество
Минтруд предложил увеличить размер выплат при ликвидации предприятия
Минтруд России предлагает выплачивать работникам выходное пособие в размере двукратного среднего заработка в случае ликвидации организации.
Обновлено в 15:48
Политика
Сурков и Бородай созвали совет донбасских добровольцев
В московском «Президент-Отеле» состоялось заседание совета донбасских командиров-добровольцев с участием помощника президента России Владислава Суркова и экс-премьера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Бородая.
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
Столтенберг: Россия и США не смогли договориться по ДРСМД
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча с российским главой МИД Сергеем Лавровым не помогла сблизить позиции стран по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС.
Обновлено в 11:27
Политика
Захвативший «Стингер» в Афганистане офицер стал Героем России
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России советскому и российскому офицеру Владимиру Ковтуну, воевавшему в Афганистане.
Обновлено в 05:31
Политика
В конгресс США внесли законопроект, запрещающий выход из ДРСМД
Конгрессвумен от штата Гавайи Тулси Габбард, претендующая на выдвижение в президенты США от Демократической партии, внесла в палату представителей законопроект, запрещающий Вашингтону выходить из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 12:09
Происшествия
По делу Арашуковых задержан замглавы «Газпром межрегионгаз Махачкала»
По делу Арашаковых задержан заместитель генерального директора "Газпром межрегионгаз Махачкала" Даниялбек Багаутдинов.
Обновлено в 07:51
Происшествия
Черви в мозгу у суворовцев появились из-за употребления насвая
Обновлено вчера в 04:57
Экономика
Сбербанк предупредил о новых технологиях мошенников
В январе Сбербанк столкнулся с проблемой мошенников, которые обзванивают клиентов банка под видом его сотрудников, используя при этом реальные телефонные номера кредитной организации.
Обновлено в 14:22
Происшествия
Появилось видео начала массовой драки со стрельбой в Москве
Очевидцы массовой драки со стрельбой у кафе, которая произошла у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы, сняли начало конфликта на видео.
Обновлено в 06:28
Политика
Глава МИД Польши выступил против «Северного потока — 2»
Польша и Соединённые Штаты разделяют негативные убеждения в отношении реализации проекта газопровода «Северный поток — 2». С таким заявлением выступил глава МИД Польши Яцек Чапутович на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Обновлено в 17:23
Происшествия
На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника
Обновлено в 03:35
Экономика
Медведев предложил изменить метод оценки уровня бедности
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил изменить подход к оценке уровня бедности и, в соответствии с мировой практикой, учитывать при оценке этого показателя расходы семей.
Обновлено в 04:06
Экономика
СМИ узнали о предложении России для Barclays на $641 млн в разгар кризиса
Во время судебного процесса по делу о мошенничестве высокопоставленных чиновников Barclays стало известно, что в разгар мирового финансового кризиса 2008 года банк получил необычное предложение от российского правительства.
Обновлено в 16:16
Общество
Власти Москвы согласовали проведение марша памяти Немцова
Обновлено в 06:44
Авто
Секретную новинку АвтоВАЗа показали на видео
Во время съемок телепрограммы «Чудо техники» на конвейере «АвтоВАЗа» оказался секретный автомобиль, предположительно, светло-коричневого цвета.
Обновлено вчера в 10:33
Культура
Первый канал отстранил Друзя и Бера от участия в программах
«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Общество
Оскандалившаяся экс-чиновница Глацких с шиком отпраздновала 30-летие
Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что «государство не просило» рожать детей, с шиком отпраздновала 30-летие.
Обновлено в 15:46