Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в ЕкатеринбургеREGNUM 03:00

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе Екатеринбург оказался в федеральной повестке. Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины. После того как власти пошли с протестующими на диалог, волна протестов спала.

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