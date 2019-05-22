Политика
Уральский полпред Цуканов прокомментировал протесты в ЕкатеринбургеREGNUM 03:00
Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошедшей неделе Екатеринбург оказался в федеральной повестке. Поводом стали протесты вокруг строительства в сквере у Театра драмы храма Святой Екатерины. После того как власти пошли с протестующими на диалог, волна протестов спасла.
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:22, Ашберн
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Футбол
«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России в Самаре
В Самаре состоится финальный матч Кубка России между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом».
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Как говорится в ответе ОАК, информация о принятом решении переноса производства Су-34 из Новосибирска не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 19:11
Экономика
ЦБ решил запретить билеты «банка приколов»
В Центральном банке России (ЦБ) обсуждают возможность внесения изменений в законодательство, которые позволят привлекать к административной ответственности за изготовление предметов, имитирующих банкноты и монеты Банка России.
Обновлено в 02:34
Происшествия
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Сотрудники московского метро сделали все возможное, чтобы безопасно вывезти пассажиров из застрявших в тоннеле поездов.
Обновлено в 02:30
Экономика
Daily Express назвала закупки золота Россией «плохим знаком» для мира
В первом квартале 2019 года закупки Россией золота достигли рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира, пишет газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании BullionVault Адриана Эша.
Обновлено вчера в 18:41
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Космос
Антарктида исчезла: на спутниковых снимках не смогли найти материк
Обновлено 20 мая в 21:48
Армия и оружие
Руководство Пентагона отказалось воевать с Ираном
Исполняющий обязанности министра отметил уже не в первый раз, что США смоли подавить «атаки [Ирана] против американских сил» из-за того, что успели вовремя перегруппировать солдат в регионе.
Обновлено вчера в 22:43
Хоккей
Россия и США сыграют в четвертьфинальном матче ЧМ по хоккею
Завершился групповой этап чемпионата мира по хоккею в словацких Братиславе и Кошице.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Синоптики прогнозируют теплое лето в РФ
«Совершенно секретно»: Гидрометцентр России прогнозирует теплое лето, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 01:38
Общество
Психолог порекомендовала не уступать пенсионерам место в метро
Психолог Люция Сулейманова порекомендовала жителям Москвы не уступать место в метро пожилым людям.
Обновлено вчера в 19:38
Шоу-бизнес
До Петросяна Брухунова охмурила его 73-летнего директора
Обновлено вчера в 17:54
Энергетика
WSJ: Saudi Aramco решила покупать сжиженный природный газ в США
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла решение закупать сжиженный природный газ у Sempra Energy, базирующейся в Сан-Диего (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Резкие колебания веса у пожилых людей могут предвещать деменцию
По итогам наблюдений ученые констатировали, что в пожилом возрасте крайне важно не только придерживаться здорового образа жизни, но и контролировать массу тела, поскольку ее резкие изменения могут предвещать развитие слабоумия.
Обновлено вчера в 04:23
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
Майское обновление (Windows 10 May 2019 Update version 1903) уже распространяется среди пользователей ОС.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Во Владимирской области идёт контртеррористическая операция
Обновлено вчера в 19:52
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Футбол
«Витесс» Слуцкого сыграет в финале за место в плей-офф Лиги Европы
"Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого обыграл "Гронинген" и вышел в финал плей-офф чемпионата Нидерландов за место в плей-офф Лиги Европы в следующем сезоне, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
S7: Возможности авиаперевозчиков России сдерживать цены исчерпаны
Авиаперевозчики России больше не смогут сдерживать цены, если меры господдержки отрасли не будут усилены.
Обновлено в 02:54
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Гаджеты
Microsoft прекратит сотрудничество с Huawei
Все переговоры представительств с Huawei должны будут проходить при участии штаб-квартиры Microsoft, говорилось в письме.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено вчера в 19:52
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Молодая челябинка попала в рейтинг Forbes
Российский журнал Forbes составил рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет.
Обновлено в 01:31