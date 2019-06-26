Экономика

Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХURA.Ru вчера в 21:51

Лидерами стали Московская область, увеличившая задолженность на 6,8 млрд, Дагестан (6,6 млрд), а также Челябинская и Свердловская области (5,8 и 4,2 млрд соответственно). При этом, как пишет «Российская газета», при пересчете размера долга на число жителей регионов список лидеров меняется.
Читать в источнике
с чего всё началось

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
Российская газетавчера в 20:15

Подробнее о событии

Россияне переплатили за коммуналку сотни миллионов рублей

URA.Ruвчера в 23:45

Россияне не доплатили за услуги ЖКХ более 100 млрд рублей

Газета.Ru04:48

Жители нескольких регионов переплатили миллионы рублей за услуги ЖКХ

News.ru01:51

Названы переплатившие за услуги ЖКХ регионы

Известия08:29

Ставрополье входит в пятёрку самых дисциплинированных по оплате услуг ЖКХ

Московский Комсомолец00:39

Эксперты составили рейтинг городов, жители которых переплатили за ЖКХ

Народные новостивчера в 21:27

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Российская газетавчера в 20:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Футбол

«Барселона» хочет купить Линделефа, «МЮ» не намерен вести переговоры

Защитник «Манчестер Юнайтед» Виктор Линделеф попал в сферу интересов «Барселоны», сообщает El Mundo Deportivo.
Обновлено в 05:39
Происшествия

Жительница Саратовской области умерла после укуса змеи на кладбище

Обновлено в 07:16
Политика

Вдова Доренко жёстко ответила Соловьёву за оскорбление покойного мужа

Обновлено в 02:23
Политика

Путин подарил Зюганову на юбилей картину и материалы съезда КПСС

Обновлено в 09:14
Происшествия

В Магадане возбудили дело против авторов надписи «город отстой»

Обновлено в 03:15
Происшествия

2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом

В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
Обновлено в 01:24
Политика

Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей

В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 09:16
Политика

США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана

«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие

У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил

Обновлено в 06:39
Происшествия

Угрожавшего сжечь себя у здания Минстроя мужчину задержали

Обновлено в 06:22
Политика

Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился

Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес

У отца Юлии Началовой обнаружили рак

На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Общество

Жириновский предложил переименовать Петербург

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.
Обновлено в 08:42
Технологии

Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом

Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие

В ЛНР объяснили отступление украинских военных

Обновлено вчера в 14:00
Политика

Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым

Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол

«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро

По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
Обновлено в 04:29
Культура

Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому

Знаменитый режиссер Эмир Кустурица планирует снять в Санкт-Петербурге фильм по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Обновлено в 09:25
Футбол

Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Экономика

Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров

С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Здоровье

В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек

За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.
Обновлено в 05:20
Музыка

Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский

Обновлено в 03:48
Происшествия

Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»

Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Дело об изнасиловании жительницы Якутска мигрантами передано в суд

Следователи в Якутии закончили расследование и передали в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами из Киргизии.
Обновлено в 06:53
Политика

Зеленский назначил своего постпреда в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Происшествия

За растрату условный срок получил экс-строитель космодрома Восточный

Обновлено в 00:31
Транспорт

Российских водителей могут лишить прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие

Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России

Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Экономика

В Казахстане запретили выдавать займы гражданам с низким доходом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете выдавать займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти

Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное