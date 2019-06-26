Экономика
Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХURA.Ru вчера в 21:51
Лидерами стали Московская область, увеличившая задолженность на 6,8 млрд, Дагестан (6,6 млрд), а также Челябинская и Свердловская области (5,8 и 4,2 млрд соответственно). При этом, как пишет «Российская газета», при пересчете размера долга на число жителей регионов список лидеров меняется.
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с чего всё началось
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).Российская газетавчера в 20:15
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:47, Вашингтон
Футбол
«Барселона» хочет купить Линделефа, «МЮ» не намерен вести переговоры
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Происшествия
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В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.
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Политика
Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей
В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
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Политика
США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана
«Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
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Политика
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Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
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У отца Юлии Началовой обнаружили рак
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Общество
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Обновлено в 08:42
Технологии
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Армия и оружие
В ЛНР объяснили отступление украинских военных
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым
Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.
Обновлено вчера в 18:41
Футбол
«Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро
По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.
Обновлено в 04:29
Культура
Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому
Знаменитый режиссер Эмир Кустурица планирует снять в Санкт-Петербурге фильм по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".
Обновлено в 09:25
Футбол
Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 07:42
Экономика
Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров
С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.
Обновлено в 09:21
Здоровье
В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек
За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.
Обновлено в 05:20
Музыка
Погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
Обновлено в 03:48
Происшествия
Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя»
Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Дело об изнасиловании жительницы Якутска мигрантами передано в суд
Следователи в Якутии закончили расследование и передали в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами из Киргизии.
Обновлено в 06:53
Политика
Зеленский назначил своего постпреда в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.
Обновлено в 07:16
Транспорт
Российских водителей могут лишить прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.
Обновлено вчера в 23:40
Армия и оружие
Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России
Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 09:36
Экономика
В Казахстане запретили выдавать займы гражданам с низким доходом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете выдавать займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.
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Происшествия
Сына звезды российского хоккея заподозрили в убийстве из зависти
Главным подозреваемым в совершении убийства жены российского хоккеиста Максима Соколова является его младший сын.
Обновлено в 09:41