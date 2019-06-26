Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХURA.Ru вчера в 21:51

с чего всё началось

Лидерами стали Московская область, увеличившая задолженность на 6,8 млрд, Дагестан (6,6 млрд), а также Челябинская и Свердловская области (5,8 и 4,2 млрд соответственно). При этом, как пишет «Российская газета», при пересчете размера долга на число жителей регионов список лидеров меняется.

Происшествия 2-летний ребенок двое суток провел в квартире с мертвым отцом В Красноярском крае двухлетний мальчик два дня пробыл в квартире рядом с телом умершего отца.

Политика Медведев поддержал конфискацию машин у пьяных водителей В новом КоАП можно предусмотреть возможность конфискации автомобиля, водитель которого совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Политика США направили России ноту протеста по поводу Пола Уилана «Посольство США направило ноту протеста в МИД России в связи с ненадлежащим обращением с Полом Уиланом в СИЗО», — говорится в сообщении в Twitter.

Политика Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.

Шоу-бизнес У отца Юлии Началовой обнаружили рак На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.

Общество Жириновский предложил переименовать Петербург Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил объединить в один регион Москву и Подмосковье, Ленинградскую область - с Санкт-Петербургом, переименовав его в Петроград.

Технологии Школьникам на ЕГЭ могут разрешить пользоваться интернетом Российские школьники смогут пользоваться интернетом во время сдачи ЕГЭ по гуманитарным предметам.

Политика Los Angeles Times призвала американцев поехать в Крым Автор статьи Джеффа Опдайка призывает американцев поехать в Крым, несмотря на возможное преследование на Украине, которая не признает вхождение полуострова в состав России.

Футбол «Уфа» хочет заработать на продаже Кругового 2 миллиона евро По данным "СЭ", уфимцы хотят получить неплохую прибыль с защитника Диналы Кругового, около 2 миллионов евро.

Культура Бабушка убьет инвестора: Кустурица решил снять фильм по Достоевскому Знаменитый режиссер Эмир Кустурица планирует снять в Санкт-Петербурге фильм по мотивам романа Федора Достоевского "Преступление и наказание".

Футбол Дзюба стал лучшим игроком сезона по версии РФС Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба признан лучшим футболистом сезона-2018/19 по версии Российского футбольного союза (РФС).

Экономика Гройсман пообещал поднять на $19 пенсии для 2,5 млн пенсионеров С 1 июля правительство Украины поднимет пенсии для 2,5 миллионов граждан с 57 до 76 долл.

Здоровье В Пензенской области мышиной лихорадкой заразился 161 человек За пять месяцев нынешнего года на территории региона геморрагической или мышиной лихорадкой заболели 161 человек.

Происшествия Суд получил ходатайство полиции об аресте «московского отравителя» Таганский суд столицы получил ходатайство полиции об аресте уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который подозревается в серии отравлений и ограблений москвичей, следует из официальной базы суда.

Происшествия Дело об изнасиловании жительницы Якутска мигрантами передано в суд Следователи в Якутии закончили расследование и передали в суд уголовное дело о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантами из Киргизии.

Политика Зеленский назначил своего постпреда в Крыму Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего постоянного представителя в Крыму.

Транспорт Российских водителей могут лишить прав за грязные номера Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное загрязнение и сокрытие номерных знаков, сообщил 25 июня «Коммерсант» со ссылкой на постановление пленума Верховного суда.

Армия и оружие Шойгу назвал целью информационной войны Запада подчинение России Запад ведёт информационную войну с Россией, чтобы сделать её управляемой, а затем подчинить и весь мир, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

Экономика В Казахстане запретили выдавать займы гражданам с низким доходом Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о запрете выдавать займы гражданам с доходом ниже прожиточного минимума.