Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХURA.Ru вчера в 21:51

с чего всё началось

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Политика Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.

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