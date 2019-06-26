Экономика

Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХURA.Ru вчера в 21:51

Лидерами стали Московская область, увеличившая задолженность на 6,8 млрд, Дагестан (6,6 млрд), а также Челябинская и Свердловская области (5,8 и 4,2 млрд соответственно). При этом, как пишет «Российская газета», при пересчете размера долга на число жителей регионов список лидеров меняется.
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с чего всё началось

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).
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