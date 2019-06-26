Экономика
Уральские регионы стали лидерами среди должников за услуги ЖКХURA.Ru вчера в 21:51
Лидерами стали Московская область, увеличившая задолженность на 6,8 млрд, Дагестан (6,6 млрд), а также Челябинская и Свердловская области (5,8 и 4,2 млрд соответственно). При этом, как пишет «Российская газета», при пересчете размера долга на число жителей регионов список лидеров меняется.
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с чего всё началось
Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).Российская газетавчера в 20:15
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Общество
Два российских ресторана вошли в двадцатку лучших в мире
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Обновлено в 05:56
Общество
Атмосферное давление в Москве резко упадет
Обновлено в 06:22
Происшествия
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В городе Назарово Красноярского края двухлетний мальчик провел два дня в квартире с телом умершего отца.
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«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. рублей или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено вчера в 18:14
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Недавно Алла Михеева дала интервью. Телеведущая рассказала о некоторых секретах личной жизни, а также о том, сколько хочет иметь детей.
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Футбол
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Обновлено в 08:09
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Трагически погиб гитарист «Песняров» Аркадий Ивановский
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Политика
Комитет ПАСЕ предложил вернуть полномочия делегации РФ
Вернуть полномочия российской делегации рекомендовал комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 03:41
Политика
Разрыв между партиями Зеленского и Порошенко сократился
Согласно результатам первых двух исследований, поддержка «Слуги народа» сократилась примерно на 2 процента, опустившись до уровня 45 процентов.
Обновлено в 08:04
Политика
Путин потребовал разобраться с занижением цен на строительство дорог
Президент РФ Владимир Путин потребовал от ведомств разобраться в ситуации, когда стоимость строительства и ремонта автодорог занижается на конкурсах.
Обновлено в 07:33
Политика
Пресс-секретаря Зеленского вызвали на допрос, сообщили СМИ
Военная прокуратура Украины вызвала на допрос пресс-секретаря президента Владимира Зеленского Юлию Мендель, сообщили источники издания theБабель.
Обновлено в 06:56
Наука
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать деменцию
Лекарства от недержания мочи могут спровоцировать развитие деменции у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:34
Происшествия
Мужчина облил себя бензином у Минстроя
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя в центре Москвы, передает агентство "Москва".
Обновлено в 06:03
Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Ранее мэр Владивостока Олег Гуменюк во время выступления в городском лицее отправил выпускников "в последний путь", оговорившись из-за волнения, при этом тут же поправился.
Обновлено в 03:37
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
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Армия и оружие
У Станицы Луганской в Донбассе началось разведение сил
Обновлено в 06:39
Транспорт
На Крымском мосту установлен рекорд превышения скорости
На Крымском мосту зарегистрировано рекордное превышение скорости движения.
Обновлено в 07:58
Общество
Ученые предсказали гибель тысяч европейцев от аномальной июньской жары
Климатолог из Потсдамского университета Стефан Рамсторф назвал жаркую погоду "тихой убийцей", напомнив, что в 2003 году в аналогичных условиях скончались 70 тысяч европейцев, а во время прошлогоднего лета в Германии умерла как минимум тысяча человек.
Обновлено в 05:58
Наука
Кофе помогает бороться с диабетом и ожирением
Исследователи из Ноттингемского университета в Великобритании пришли к заключению, что кофе помогает бороться с диабетом и ожирением.
Обновлено 24 июня в 13:47
Общество
Законопроект об опасных отходах Госдума приняла в I чтении
Законопроект о единой государственной системе обращения с отходами I и II класса опасности Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 06:57
Происшествия
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Ранее некоторые региональные СМИ написали, что главным подозреваемым по делу стал 15-летний сын Соколова, который прежде был допрошен в качестве несовершеннолетнего подозреваемого.
Обновлено в 05:54
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Политика
В Крыму напомнили о планах Украины и РФ вместе строить Крымский мост
По мнению спикера, при экс-президенте Ющенко РФ и Украина всерьез обсуждали планы вместе строить транспортный переход, и тогда никаких сомнений у украинских экспертов не возникало.
Обновлено в 08:05