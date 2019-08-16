Шасси могли бы закопаться в грунте, если бы пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета выпустили их, заявил коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.

с чего всё началось

Коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов прокомментировал решение пилотов самолёта Airbus A321 не выпускать шасси при аварийной посадке на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский. По его словам, если бы пилоты выпустили шасси, оно могло бы закопаться в грунте.

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