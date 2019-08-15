Происшествия
В авиакомпании разъяснили решение пилотов А321 не выпускать шассиРИА Новости 06:10
Пилоты приняли решение экстренно сесть в кукурузном поле недалеко от деревни Рыбинское. По словам главы Росавиации Александра Нерадько, это было единственно верное решение.
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с чего всё началось
Шасси могли бы закопаться в грунте, если бы пилоты аварийно севшего в Подмосковье самолета выпустили их, заявил коммерческий директор авиакомпании "Уральские авиалинии" Кирилл Скуратов.РИА Новости06:10
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Политика
Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы
Напомним, в конце июня президент России Владимир Путин лично пригласил американского коллегу Доналдьа Трампа посетить празднование Дня Победы в Москве во время встречи с ним на полях саммита G20 в японской Осаке.
Обновлено в 10:12
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика
Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах
Обновлено вчера в 11:14
Авто
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать в Европе
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать на дорогах Европы. Прототип попал на фото вездесущих папарацци.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Дарина Эрвин развлекается с детьми Александра Цекало
Сегодня молодая девушка доказала, что у нее нет никаких проблем с тем, чтобы играть и развлекаться с малышами.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Житель Ингушетии похитил тринадцатилетнюю девочку, чтобы жениться
Сотрудники полиции Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он украл 13-летнюю девочку, чтобы вступить с ней в брак, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 08:57
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
На шахте «Денисовская» в Якутии произошел пожар
Обновлено в 07:33
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Ленобласти возбудили дело из-за гибели двух человек при обрушении
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек в результате обрушения стены здания в ходе демонтажа на промышленной площадке в Ленинградской области.
Обновлено в 11:02
Игры
В Need for Speed Heat не будет лутбоксов
Обновлено вчера в 09:33
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Политика
Экипаж аварийно севшего лайнера А321 попал в базу данных «Миротворца»
Обновлено вчера в 11:59
Интернет
Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom
Mail.ru Group объявила о том, что в браузере Atom инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 03:34
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Футбол
«Челси» хочет получить от «Ромы» за Дзаппакосту 25 миллионов евро
Как сообщает Goal.com, лондонский клуб рассчитывает получить от Ромы за переход 27-летнего итальянца порядка 25 миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Происшествия
Объяснено возбуждение дела после покупки россиянкой лекарства для сына
Уголовное дело после покупки жительницей Москвы в интернете препарата «Фризиум» для тяжелобольного ребенка возбудили сотрудники таможни.
Обновлено в 08:21
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Общество
В Берлине женщина пыталась через суд устроить свою дочь в мужской хор
16 августа в административном суде Берлина прошло разбирательство дела местной жительницы, пытавшейся устроить свою дочь в хор для мальчиков, пишет газета Berliner Morgenpost.
Обновлено в 06:15
Общество
К организаторам несогласованных акций в Москве поданы иски
Обновлено в 12:00
Технологии
Власти Москвы к выборам улучшат систему онлайн-голосования
Выборы в Мосгордуму пройдут 8 сентября, на них впервые в России опробуют дистанционное электронное голосование.
Обновлено вчера в 15:44
Армия и оружие
В британских вооруженных силах вновь зафиксировали недобор
Ннаибольший недобор зафиксирован в армии: так, цель правительства - иметь под ружьем 82 тыс. человек в этом роде войск, а в июле число служащих в армии составило 74 тыс. 440 человек.
Обновлено в 04:44
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи Lada Granta
АвтоВАЗ объявил об отзыве 11 157 автомобилей Lada Granta.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Таисия Повалий пыталась прервать нежеланную беременность уколами
Дошло вплоть до того, что Таисия начала делать специальные уколы, чтобы прервать беременность.
Обновлено в 04:42
Недвижимость
Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы в июле выросло на 14%
"В июле Управлением Росреестра по Москве зарегистрировано 12,56 тыс. перехода прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья, что на 14% выше показателя июня (11,01 тыс.)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:11