Транспорт

«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в КалугеРБК 13:21

Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает «РИА Новости».
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«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в Калуге

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
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