Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в КалугеРБК 13:21
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:41, Ашберн
Музыка
Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 01:22
Происшествия
В ОБСЕ призвали мировых лидеров осудить стрельбу в Калифорнии
Глава Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Сольрун Гисладоттир призвала мировое сообщество осудить инцидент в Калифорнии, где мужчина пытался устроить стрельбу в синагоге.
Обновлено в 15:55
Кино
«Мстители: Финал» установил мировой рекорд по сборам в первый уикенд
Предыдущий рекорд принадлежал предшественнику - тогда фильм "Мстители: Война бесконечности" заработал $640 млн в мировом прокате.
Обновлено в 16:06
Наука
Преподаватель из Оксфорда рассказал о живущих среди людей пришельцах
Преподаватель Оксфордского университета Янг-хэ Чи заявил, что представители внеземных цивилизаций уже давно проживают на Земле среди людей.
Обновлено в 07:40
Хоккей
Юниорская сборная России проиграла шведам в финале чемпионата мира
Юниорская сборная России по хоккею стала серебряным призером чемпионата мира среди игроков не старше 18 лет, уступив в финале хозяйке турнире команде Швеции.
Обновлено в 16:28
Происшествия
На Крымском проезде и на Остоженке произошло подтопление
Обновлено в 16:35
Наука
Ученые рассказали, к чему приводят недосып и стресс на работе
Специалисты Мюнхенского технического университета сообщили, что недосып и стресс на работе приводят к повышению втрое риска смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы работников с гипертонией.
Обновлено в 10:22
Политика
В Британии планируют ввести новые ограничения против России и Китая
Британское правительство планирует разработать меры по противодействию иностранному влиянию, которые затронут Россию и Китай.
Обновлено в 15:15
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Происшествия
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши с 12 домов и больницы
В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 13:43
Политика
Глава Туркмении зачитал рэп про жеребенка
Обновлено в 14:42
Баскетбол
«Бостон» обыграл «Милуоки» в первом матче серии плей-офф НБА
"Бостон Селтикс" одолел "Милуоки Бакс" в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:35
Транспорт
Несколько улиц перекроют в Москве из-за ночных репетиций парада Победы
В центре Москвы из-за репетиций парада Победы будут перекрыты несколько улиц. Это произойдет 29 апреля и 4 мая.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Последствия взрыва в Санкт-Петербурге попали на видео
Обновлено в 13:53
Футбол
Виктор Гончаренко: «Быстрый пропущенный гол поменял игру»
Быстрый пропущенный мяч заставил нас так играть. Гол быстрый пропущенный поменял направление игры.
Обновлено в 14:23
Шоу-бизнес
Ушедшая в монастырь певица раскрыла тайну Пугачевой
Когда-то певица и светская львица Юлия Матвеева блистала на сцене и была завсегдатаем светских раутов.
Обновлено в 06:40
Общество
Более 1 тыс. экспертов призвали Макрона отказаться от поспешного восстановления Нотр-Дама
Сотни французских и иностранных экспертов обратились с призывом к президенту Франции Эмманюэлю Макрону избежать спешки при восстановлении собора Нотр-Дам после пожара.
Обновлено в 16:17
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено 26 апреля в 17:14
Происшествия
На КАД автобус столкнулся с фурой
Вечером в воскресенье, 28 апреля, на КАД произошла авария с участием автобуса и фуры.
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Стало известно, как Алсу собирала голоса для победы дочери в шоу «Голос.Дети»
Скандал вокруг победы Микеллы Абрамовой продолжает разгораться. На эту тему даже появились анекдоты.
Обновлено в 11:21
Армия и оружие
Новая БМП «Драгун» с модулем БМ100+30 превзошла все машины НАТО
Новая БМП «Драгун», оснащенная боевым модулем БМ100+30 опережает все аналогичные машины НАТО практически по всем характеристикам.
Обновлено в 15:20
Авто
Названы самые бесполезные функции современных автомобилей
Специалисты раскритиковали функцию Start/Stop, автоматизированные ремни безопасности, их блокировку, функцию голосового управления и электронный стояночный тормоз.
Обновлено в 10:22
Политика
Собчак рассказала, как сидела на коленях у Зеленского
Телеведущая Ксения Собчак поделилась совместным опытом работы с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 13:32
Политика
Социалисты лидируют на досрочных выборах в парламент Испании
Обновлено в 15:39
Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Разработчик показал видео полета самолета МС-21
Авиастроительная компания «Иркут», занимающаяся разработкой пассажирского лайнера МС-21-300, показала видео полета опытного образца самолета.
Обновлено в 04:34