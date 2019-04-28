Транспорт
«Уральские авиалинии» объяснили посадку летевшего в Париж борта в КалугеРБК 13:21
Самолет «Уральских авиалиний», летевший из Москвы в Париж, сел в Калуге из-за ограничений полетов между Францией и столицей России. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает «РИА Новости».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:07, Ашберн
Общество
В России могут изменить график работы детских садов и школ
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Обновлено в 10:26
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Обновлено в 06:39
Происшествия
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В Башкирии сильный ветер сорвал крыши 12 частных жилых домов, больницы, фельдшерского пункта и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
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Происшествия
Дальнобойщика расстреляли на трассе М-4 «Дон»
Дальнобойщика расстреляли на 1000 км трассы М-4 "Дон".
Обновлено в 11:14
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
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Появилось видео с места взрыва на набережной в Петербурге
В Сети появилось видео с места взрыва на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге, запись опубликовал «Пятый канал».
Обновлено в 15:01
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
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Обновлено в 12:04
Футбол
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Обновлено в 14:04
Авто
Volkswagen Tayron в марте обошел по продажам Toyota Highlander
Продажи нового кроссовера Volkswagen Tayron в Китае набирают обороты.
Обновлено в 11:59
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 1:1
Стали известны стартовые составы на матч 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между "Манчестер Юнайтед" и лондонским "Челси", сообщает "Советский спорт".
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Шоу-бизнес
Галкин не пустит своих детей на «Голос» после победы дочери Алсу
В сториз в инстаграме, записанной около часа ночи, Галкин под впечатлением увиденного заявил, что не пустит на "Голос" их общих с Аллой Пугачевой детей.
Обновлено вчера в 00:37
Общество
Дочь Пескова пожаловалась на проблемы с арендой квартиры в Москве
Елизавета Пескова – дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова – пожаловалась на проблемы с жильем в Москве.
Обновлено в 06:17
Происшествия
У Boeing 767 в небе загорелся двигатель
У самолета Boeing 767 загорелся двигатель при полете в небе, пишет The Sun.
Обновлено в 14:28
Происшествия
Аэропорт Гатвик снова атаковал дрон
Ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в срыве работы аэропорта Гатвик после того, как он вновь приостановил работу из-за дронов.
Обновлено в 13:43
Происшествия
Жителей районов рядом с Нотр-Дамом предупредили о загрязнении свинцом
В Париже сообщили о риске повышенного содержания свинца в воздухе на территориях рядом с собором Парижской Богоматери, где произошёл пожар.
Обновлено в 14:15
Автоспорт
Квят подвёл итоги Гран-при Азербайджана
Обновлено в 12:46
Общество
Гороскоп на 29 апреля: Козерогам пора подумать о себе, Водолеи проявят активность
Вероятно, что сегодня вам придется столкнуться с мелкими домашними проблемами и решением финансовых вопросов.
Обновлено в 12:18
Общество
В некоторых регионах устроители шествия «Бессмертный полк» уже распределили места между предприятиями и организациями
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Обновлено в 14:01
Политика
Погребинский рассказал, кто может занять пост премьера Украины
По словам Михаила Погребинского, на пост украинского премьера могла бы претендовать кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко, если бы на прошедших выборах её поддержало значительное количество людей.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес
Сергей Мазаев: «Новая жена должна раздеть догола Александра Цекало»
Против Дарины ополчились и другие звезды шоу-бизнеса. Актриса Наталья Андрейченко назвала союз продюсера с художницей браком по расчету.
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Жену Тарасова осудили за плохую заботу о дочери
Супругу полузащитника московского "Локомотива" Дмитрия Тарасова Анастасию Костенко осудили в Сети, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:18
Спорт
12-летняя российская фигуристка исполнила прыжок в пять оборотов
Российская фигуристка Олеся Калинина на очередной тренировке исполнила прыжок в пять оборотов.
Обновлено в 14:06
Политика
Умер авиаконструктор Генрих Новожилов
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Политика
В США умер экс-сенатор Ричард Лугар
Бывший сенатор Конгресса США, автор программы по предоставлению финансовой помощи бывшим союзным республикам для ликвидации ядерных вооружений Ричард Лугар умер на 88-м году жизни в американском штате Вирджиния.
Обновлено в 13:03
Теннис
Даниил Медведев третий раз в сезоне вышел в финал теннисного турнира
Обновлено вчера в 10:44